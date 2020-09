La mamma di Ciro a Pomeriggio 5 derisa perchè parla in dialetto: Barbara d’urso la difende

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 14 settembre 2020 c’è stato ampio spazio dedicato alla tristissima vicenda che arriva dalla Campania dove un ragazzo ha speronato sua sorella che era in motorino, provocando un incidente mortale. Maria Paola è stata uccisa perchè aveva una relazione non gradita alla famiglia. Da tre anni era infatti fidanzata con Ciro, un ragazzo nato donna. La mamma di Ciro ha deciso di partecipare oggi a Pomeriggio 5, dopo aver già fatto sentire la sua voce sui social. Ma nel corso della puntata, sui social si sono lette molte cose poco carine nei confronti di questa madre che ha espresso il suo dolore e ha raccontato quanto accaduto non esprimendosi al meglio in italiano. Purtroppo si è capito ben poco di quello che Rosa diceva perchè ha parlato in dialetto molto stretto ma questo non giustifica chiaramente la derisione. La d’Urso ha provato a fare il possibile, spiegando in diretta quello che Rosa stava raccontando, in particolare le minacce che Ciro ha ricevuto in questi mesi. A detta della madre di Ciro, sarebbe stato sempre Michele a minacciare il giovane.

La conduttrice si è resa conto di quello che stava succedendo e ha deciso di intervenire in prima persona, facendo sentire la sua voce anche sui social.

BARBARA D’URSO DALLA PARTE DI MAMMA ROSA DOPO L’INTERVISTA A POMERIGGIO 5

Le parole di Barbara d’Urso sui social:

So che c’è chi ha riso per la mamma di Ciro, che ha esternato il suo dolore in napoletano. Lei ha dato una lezione di vita a tutti supportando l’amore di SUO FIGLIO, dicendo alle altre madri che i figli vanno amati, SEMPRE! Sono ORGOGLIOSA di averle dato voce!#stopomotransfobia



“L’amore non deve dare fastidio a nessuno” ha ricordato Barbara d’Urso , ringraziando anche i vicini di casa di Rosa che affacciati dai balconi hanno urlato che l’amore deve vincere sempre.

Ciro si trova ancora in ospedale mentre il fratello di Maria Paola è rimasto in carcere dopo che l’arresto è stato convalidato.