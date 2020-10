Temptation Island 2020, Anna e Gennaro: ancora divisi dopo la fine del programma?

Anna e Gennaro sono state una delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island 2020 in onda su Canale 5 con Alessia Marcuzzi tutti i mercoledì in prima serata. I due, grazie alla partecipazione al programma tv che mette in discussione i sentimenti, hanno capito di più sul loro rapporto. E’ stato Gennaro a chiedere il falò di confronto immediato ad Anna dopo dei comportamenti di lei. La Ascione ha accettato a fatica il falò ed è proprio di fronte alla Marcuzzi che i due hanno deciso di lasciate Temptation Island da separati. Ma dopo il reality dei sentimenti che cosa è successo tra di loro?

Anna parla dopo Temptation Island: cosa pensa di Gennaro e di quello che è successo

Anna Ascione e Gennaro Mauro sono stati intervistati dal magazine di Uomini e Donne dove hanno raccontato che cosa è successo tra di loro dopo Temptation Island 2020. “Ho ancora molto da metabolizzare: la fine di una storia, così importante, non è semplice da gestire. Io da questa esperienza volevo semplicemente recuperare il nostro rapporto, capire quali fossero i reali problemi e farmi, finalmente, ascoltare da lui. Speravo che Gennaro si rendesse conto di quanto le sue mancanze di rispetto mi facessero soffrire” ha affermato Anna. “La poca sensibilità che ha avuto nel fingere e nel costruirsi un personaggio per dare l’idea di essere la vittima della coppia mettendo la sua donna, che dice tanto di amare (quando gli fa comodo), in difficoltà, mi ha dato la forza di chiudere per sempre con questa persona” ha dichiarato. Anna ha comunque ha raccontato di essere ferita ma sicuramente più consapevole.

Temptation Island 2020, Gennaro ancora distrutto dalla separazione con Anna

Gennaro, nell’intervista per Uomini e Donne Magazine, ha subito dimostrato il suo dispiacere per la situazione. “Le reali problematiche di coppia non sono state viste. Era difficile trovare una svolta al nostro rapporto per via della mancata volontà di venirsi incontro” ha spiegato Gennaro. “Ci può stare uno scivolone anche se mortificante, ma alimentare un fuoco a volte è peggio che innescarlo” ha affermato riguardo al comportamento avuto da Anna. Adesso Gennaro non sarebbe disposto a perdonarla in quanto sta cercando di ritrovare la sua serenità interiore.