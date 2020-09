Temptation Island 2020: Anna e Gennaro, colpo di scena finale al falò

Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie di fidanzati protagonisti di Temptation Island 2020 nella versione condotta da Alessia Marcuzzi. In questa ottava stagione del programma, le coppie sono tutte composte da persone non famose e dunque riuscire a gestire personalità poco avvezze ai comportamenti da mantenere davanti ad una telecamera è sicuramente molto impegnativo.

Uno di questi casi impegnativi è certamente la coppia composta da Anna e Gennaro: sebbene siano fidanzati da sei anni, i due hanno spesso trovato modi e argomenti per litigare senza ritegno. A Temptation Island 2020, i due hanno trovato pane per i loro denti e – anche a distanza – i due non hanno fatto che rinfacciarsi avvenimenti passati, faccende di casa e persino questioni legate a soldi e regali…

Temptation Island 2020: Anna e Gennaro, il walzer del falò

Dopo aver udito in un filmato l’ennesima stoccata di Anna, Gennaro va su tutte le furie e chiede ad Alessia Marcuzzi un falò di confronto immediato. La conduttrice corre nel villaggio dei tentatori per comunicare ad Anna la richiesta avanzata da suo fidanzato. Lei, però, non vuole interrompere la sua esperienza nel programma e si nega.

La Marcuzzi torna al falò a comunicare a Gennaro l’esito negativo della sua richiesta. Sentitosi preso in giro da questo rifiuto, oramai stufo delle bizze della sua fidanzata annuncia alla conduttrice che è intenzionato ad andar via dal programma in ogni caso. Andrà via da solo, questa è la promessa (o minaccia).

La novità viene comunicata ad Anna che – sospinta dalle altre fidanzate – decide di accettare il falò di confronto anticipato.Arrivata davanti al focolare, però, a quel punto sarà Gennaro e volersi negare dal confronto in questo stufo dei continui tira e molla di Anna. La Marcuzzi riesce comunque a trattenere i due e a instaurare un dialogo che ben presto si trasformerà in una gara di rinfacci…

Argomento cardine fra i due sono stati i soldi. La stessa Marcuzzi prova in qualche modo a distogliere l’argomento ma dopo poco si ritorna sempre su quel punto: conti in banca, lavoro, regali… Tutto il loro amore sembra circolare in funzione del vil danaro.

Un falò di confronto accesissimo! Anna e Gennaro riusciranno a trovare un punto di incontro? #TemptationIsland pic.twitter.com/9j65XrgUrb — Temptation Island (@TemptationITA) September 23, 2020

All’ennesima sbroccata di Gennaro, la coppia decide di farla finita: i due annunciano la loro separazione dopo sei anni di fidanzamento. Ma la storia di Anna e Gennaro non finisce qui…

Verso la fine della seconda puntata di Temptation Island 2020, ritroviamo Gennaro davanti al falò: è calmo, sorride alla Marcuzzi e rivela di voler rincontrare una seconda volta Anna per un chiarimento. Lui sembra aver ritrovato il sentimento che provava per la sua fidanzata. Ma lei? Tornerà davanti a falò per il secondo round?

