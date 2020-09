Alessia Marcuzzi a Verissimo: “Mi stupisco che si creda a quello che non si veda senza prove”

Per la prima volta parla a Verissimo Alessia Marcuzzi, dopo esser stata, suo malgrado, come ricorda anche oggi, protagonista di uno dei gossip più chiacchierati dell’estate! Prima protagonista della puntata di Verissimo di oggi, la Marcuzzi ha parlato di quello che è il suo rapporto con il gossip. Non poteva non chiederle che cosa è accaduto, Silvia Toffanin, dopo tutto quello che si è detto sul possibile tradimento. La Marcuzzi, secondo diverse riviste di gossip , avrebbe avuto una relazione clandestina con Stefano de Martino. Belen lo avrebbe scoperto e per questo tra lei e suo marito, sarebbe finita.

La prima a parlare in tv di questa vicenda è proprio Alessia Marcuzzi che si confida con Silvia Toffanin. Spiega di essere molto riservata e di tenerci tantissimo alla sua vita privata. E’ vero che posta molti istanti della sua vita sui social ma poco del suo intimo ed è per questo che non riesce ancora a capire da dove sia nato il gossip dell’estate.

ALESSIA MARCUZZI A VERISSIMO: IL SUO RAPPORTO CON IL GOSSIP

“La gente crede più alle voci che ascolta che a quello che vede con i suoi occhi. Mi faceva sorridere il fatto che i baci di me e Paolo fossero veri, eppure hanno creduto che il fiore viola postato per Nadia, era la prova di un amore ipotetico, era tutto surreale. Immagino che credere a una cosa romanzata sia più stuzzicante. Quello di cui tutti parlano è più stuzzicante, però per me non è stato piacevolissimo ma ci devo fare i conti perchè la mia vita è in mezzo ai riflettori. Non ho voluto commentare più di tanto, ci eravamo parlati noi tre ed eravamo molto sereni ed esterrefatti del fatto che fosse uscita questa cosa...” ha detto Alessia Marcuzzi. “Quella cosa del sole è stato davvero surreale” ha continuato la conduttrice.

“Io e la mia famiglia eravamo apposto, c’eravamo detto tutto. Sono abituata, sono ormai un po’ di anni che succede tutto questo. La prima notizia era che eravamo in crisi perchè Paolo andava a dormire a casa della nonna. Era vero che tra me e Paolo c’era stato un momento di down durante il lockdown perchè eravamo sempre insieme; per quello lui era andato a dormire dalla nonna ma era una cosa solo nostra. Eravamo sconvolti dalla notizia uscita. Capita a tutte le coppie, noi siamo personaggi pubblici. Da lì poi è successa tutta l’altra cosa non so, forse hanno fatto due e più due ma del resto poco mi interessa. Noi siamo tutti sereni” ha detto Alessia sorridendo.

Seguirà i consigli di suo figlio Tommaso che le ha suggerito di non dare retta a tutto quello che si scrive sui giornali ma di pensare solo a fare le cose per bene!