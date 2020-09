Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino per la prima volta lei parla della presunta relazione (Foto)

Alessia Marcuzzi ha sempre evitato di parlare del presunto flirt con Stefano De Martino, il suo silenzio era il dolore di una donna che sentiva gli occhi addosso per una storia assurda, inesistente (foto). Alessia Marcuzzi prima di tutto è mamma e moglie, provate a immaginarvi al suo posto. Il gossip ha tentato di distruggerla ma lei ha retto con l’amore della sua famiglia e anche con le parole di Stefano De Martino e Belen Rodriguez che negavano tutto. E’ alla rivista Chi che la conduttrice ha spiegato cosa ha provato, parla della gente. Alessia Marcuzzi ha condiviso il suo pensiero sull’amore, sul matrimonio, sulla crisi che dicono ci sia stata con Paolo Calabresi Marconi. Dopo l’ennesima separazione tra Stefano e Belen l’estate sotto gli ombrelloni si è accesa con il pettegolezzo tra Alessia e Stefano e c’è chi ha voluto indagare, saperne di più, chi ci ha creduto.

ALESSIA MARCUZZI STUPITA DALLA GENTE

“La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”, per il resto ha cercato di restare serena, di non dare altre cose in pasto al gossip. Alla domanda sul legame e la crisi con Paolo Calabresi Marconi ha risposto: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire”.

Sta bene con se stessa, è indipendente, del tutto indipendente, è questo che la rende pericolosa. Significa che se sta ancora con suo marito è perché lo ama davvero, perché con lui sta meglio che da sola. Ci sono parole che l’hanno ferita, cose dette magari in modo sbagliato, per il resto passerà tutto.