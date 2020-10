Anna Moroni sta per tornare in tv e mostra la cucina (Video)

I fan di Anna Moroni non vedono l’ora che la maestra in cucina torni in tv. Anna Moroni si sta infatti preparando per le nuove Ricette all’italiana. E’ pronta a registrare e in un video pubblicato sul suo profilo social annuncia che Ricette all’italiana riprenderà il 19 ottobre. E’ quasi tutto pronto, Annina arriva sul set, controlla che tutto prosegua nel modo giusto, mostra la cucina di servizio che sarà perfetta per il giorno delle riprese. Anna Moroni svela così qualche segreto e non vede l’ora di tornare in onda con le sue nuove ricette per Rete 4. In tanti attendevano il suo ritorno accanto ad Antonella Clerici ma lei aveva già chiarito le sue scelte.

RICETTE ALL’ITALIANA TORNA CON ANNA MORONI

C’è sempre qualcosa da lavare e adesso anche da sterilizzare e Anna Moroni si accerta che anche i pennelli per il trucco siano perfetti. “Ricette nuove, bellissime e facilissime” annuncia l’amatissima maestra in cucina.

Non è nel cast di E’ sempre mezzogiorno, di certo la Clerici l’avrebbe voluta ma la Moroni ha da tempo dato la sua parola per la partecipazione a Ricette all’italiana con Davide Mengacci, non tornerà sui suoi passi, non lo farebbe mai. Inoltre, non potrebbe andare a Milano di continuo. Immaginiamo però che almeno una volta sarà in una puntata speciale con la sua adorata Antonellina, magari proprio nei prossimi giorni.

Nel frattempo il suo lavoro prosegue, è quasi tutto pronto per le registrazioni, per le nuove puntate di Ricette all’italiana. Presto ne sapremo di più ma come anticipato nel video c’è già la data del suo ritorno, lunedì 19 ottobre. Ovviamente non sarà in diretta ma come sempre registrerà più puntate in un solo giorno, quelle necessarie per l’intera settimana. Tutto seguendo le regole imposte per evitare il diffondersi del contagio. In basso il video di Anna Moroni.