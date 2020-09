Anna Moroni fa colazione con il cornetto senza zuccheri ma non tutti apprezzano la pubblicità (Foto)

Anna Moroni è sempre più social e anche lei con un cornetto diventa influencer (foto). La colazione di questa mattina con il cornetto senza zuccheri, un cornetto light e la pubblicità per Tisanoreica è servita. Un modo tutto suo di pubblicizzare il cornetto di Gianluca Mech ma Anna Moroni commette qualche errorino, un po’ come tante influencer magari meno esperte delle altre. Annina sta facendo colazione con il cornetto confezionato ma nella tazzina non c’è niente, non c’è caffè e non c’è altro. Fa sorridere la maestra in cucina, davvero grazioso il video. Però non tutti i suoi follower hanno apprezzato. C’è chi è rimasto molto sorpreso dalla sua colazione, dal suo suggerire un cornetto in busta invece di un ciambellone fatto in casa. Ma non è detto che il cornetto Tisanoreica escluda il ciambellone.

ANNA MORONI MANGIA IL CORNETTO TISANOREICA

C’è anche chi non comprende subito la marca e chiede come fare per comprare gli stessi cornetti. I fan si dividono desiderosi o meno di provare quel cornetto alla vaniglia che Anna Moroni sembra invece apprezzare molto. La bustina aperta con gran cura con la forbice e poi: “Questa mattina faccio colazione con il cornetto e non avrò sensi di colpa. Sono senza zuccheri e non avrò problemi con la bilancia. Profumano di vaniglia e sono veramente buoni e li possono mangiare tutti, anche chi ha problemi di diabete. Io non ho problemi di diabete ma sto attenta un po’ allo zucchero. Stamattina una buona colazione, grazia Gianluca”.

“Anna buongiorno, da lei una merendina confezionata non me lo sarei aspettata, con tanti buoni dolci che mi ha insegnato” commenta una follower e un’altra sorride notando che nella tazza non c’è niente. “Anna sei troppo schietta” ed è per questo che non ha niente nella tazzina, scrive Giusy. Ci proporrà anche altro di Tisanoreica? Siamo curiosi di scoprire magari altri prodotti, poi ognuno sceglie se provarli o meno.