Antonella Clerici arrabbiata con Maelle, rimprovera la figlia in diretta (Foto)

Antonella Clerici è sempre pronta a elogiare sua figlia Maelle ma oggi in diretta a E’ sempre mezzogiorno l’ha rimproverata (foto). Un rimprovero a distanza ma che ha reso non solo l’idea che Antonella Clerici fosse davvero arrabbiata con Maelle ma anche che la conduttrice è mamma come tutte le altre mamme e la sua dolce undicenne è identica a tutti gli altri ragazzini. Antonella Clerici prosegue con il suo nuovo programma portando avanti la bella intenzione di aprire la sua cucina al pubblico che la segue, proprio come i telespettatori hanno fatto con lei per anni. Cosa si fa in cucina? Non si preparano solo pranzi, cene o dolci ma si chiacchiera, si ospitano gli amici, ci sono le confidenze e i consigli da scambiarsi. Infatti, la padrona di casa, esattamente come ha fatto le altre volte elogiando sua figlia Maelle per una cosa o un’altra ha raccontato l’errore fatto ieri sera, un errore comune a tutti.

ANTONELLA CLERICI: “SONO ARRABBIATA CON MAELLE”

Nel frattempo, la rabbia sarà già passata ma cosa ha combinato la piccola di casa? E’ arrabbiata con Maelle perché fa tardi di sera e questa mattina non è riuscita ad andare a scuola. Antonella ha però immaginato che sua figlia troverà il modo per girare tutto in suo favore, perché almeno questa mattina è riuscita a guardarla in tv.

Un attimo dopo Antonella Clerici ha però di nuovo elogiato la sua bambina che a soli 11 anni è bravissima in cucina e ha preparato di recente delle ottime patate mettendo in pratica consigli che magari avrà seguito a La prova del cuoco. Forse Maelle qualcosa l’avrà imparata anche oggi restando a casa e guardando E’ sempre mezzogiorno ma scommettiamo che dopo il rimprovero in diretta della mamma non farà più tardi per andare a dormire la sera.