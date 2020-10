Tapiro d’oro per Iconize dopo lo scandalo della finta aggressione omofoba

Probabilmente molti spettatori di Striscia la notizia si chiederanno questa sera, seguendo il programma di Canale 5, chi è la persona alla quale sarà consegnato il tapiro d’oro. E’ il segno di una commistione sempre più evidente tra mondo social e tv che si intrecciano su più livelli. La persona è Iconize, noto influencer che contava, prima di disattivare il suo profilo instagram, oltre 600 mila followers. Nell’ultimo mese è stato travolto da uno scandalo. A maggio infatti aveva raccontato sui social e anche in tv, da Barbara d’Urso, di esser stato aggredito in strada a Milano perchè gay. Solidarietà al giovane, era arrivata da tutto il mondo LGBT ma anche dal sindaco di Milano, che aveva speso belle parole per Iconize. Peccato però che questa aggressione non sia mai esistita.

Iconize ha raccontato solo una marea di bugie e si è dato da solo un pugno in faccia per fingere di esser stato aggredito. Due giorni fa, via social, ha raccontato tutta la verità sui fatti. Questa sera riceverà il tapiro d’oro.

LA CONSEGNA DEL TAPIRO D’ORO A ICONIZE

“Ho sbagliato. Ho fatto una cosa molto grave, di cui mi pento“, ha dichiarato l’influencer ai microfoni di Striscia. “Spero di imparare dagli errori e di potermi riscattare. Chiedo scusa a tutti, ma sotto c’è tanto altro che prima o poi racconterò” ha detto Marco che nel frattempo è scomparso dai social, si è preso del tempo per ritrovare la retta via.

Iconize aveva spiegato sui social di aver bisogno di tempo per capire il perchè di tutto questo, dicendo che ha bisogno anche di una persona che lo aiuti, o magari di andare in clinica. Al momento però, è ancora a casa sua a Milano, dove probabilmente è stato fermato da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il tapiro.