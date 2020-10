Maurizia Cacciatori lasciò il fidanzato a pochi giorni dal matrimonio: “Una prova di coraggio”

L’ex pallavolista Maurizia Cacciatori a Oggi è un altro giorno ha raccontato anche del matrimonio che fece saltare lasciando il fidanzato a 11 giorni dalle nozze. “Una prova di coraggio, era una situazione in cui non mi ci vedevo. Era stato programmato questo matrimonio ma siamo stati un anno a distanza perché giocavamo in Paesi diversi, non mi mancava…” è così che Maurizia Cacciatori ha iniziato a capire che c’era qualcosa che non andava, poi prosegue. “Mi arrivavano regali da tutto il mondo. Io volevo un matrimonio molto intimo e lui aveva fatto inviti ovunque… E’ stato un caos anche nella gestione del restituire i regali. E’ stato molto doloroso per lui ma ho avuto il coraggio tosto di dirglielo. Non è stato facile, lui è rimasto molto male. C’è stata una grande storia d’amore e un grande rispetto ma quando capisci è meglio non andare avanti. Gli dico sempre che gli ho salvato la vita. Ogni tanto ci sentiamo ancora, per me le storie non finiscono mai perché gli affetti sono importanti”.

MAURIZIA CACCIATORI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Da dieci anni è sposata e con due bambini meravigliosi ma la vita sportiva è anche di grande solitudine, oggi è felice con Francesco Orsini, con i loro due bambini sono una squadra. Ha avuto anche altri fidanzati ma diceva che tornava un mese e invece era due mesi dopo, era tutto complicato. Ammette di essere gelosa e spesso le storie finivano anche per questo.

Carlos e Ines sono i suoi figli con un anno di differenza. Racconta che non ha baby sitter, condivide tutto con suo marito e riescono a fare tutto ma non sempre riesce a essere al top, non è certo invincibile. Lo ripete ma confessa che ascolta molto le emozioni dei suoi figli. I piccoli non sono appassionati di pallavolo ma il maschietto gioca a calcio e la sua bimba fa danza. Maurizia è felice così, con tutte le scelte fatte nella sua vita. Forse se tornasse indietro diventerebbe mamma un po’ prima, i bambini le dico sempre che è la più vecchia tra le mamme della scuola ma è anche felice.