Le sorelle Vento a Domenica Live: Flavia Vento ha bisogno dello psicologo? (Foto)

Davvero abbiamo visto a Domenica Live le sorelle Vento discutere del bisogno della più famosa di andare dallo psicologo? Sì e tutto è partito da Flavia Vento, dalle sue parole nella casa del GF Vip che hanno offeso Sabina Vento (foto). La più piccola delle sorelle ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip poco dopo l’inizio del reality show. Ricorderete le sue lacrime pensando ai suoi cani; è per questo che ha lasciato la Casa in cui in tanti vorrebbero entrare anche solo per un minuto. Flavia Vento ha invece rinunciato a una importante opportunità e sua sorella non glielo perdona. Nelle poche ore in cui è rimasta al GF Vip ha fatto in tempo a dire che la sua famiglia nel momento del bisogno non l’ha aiutata. La pensa ancora allo stesso modo ed è qui che è nato lo scontro tra le sorelle Vento. Sabina aveva già commentato in un’intervista che sua sorella aveva bisogno dello psicologo, è quindi arrivata a Domenica Live la risposta della showgirl.

PERCHE’ LA SORELLA DI FALVIA VENTO NON VA DA TRE ANNI A CASA SUA?

Le Vento hanno scelto di lavare i panni sporchi in tv. “Sono sconvolta da queste dichiarazioni, non ho bisogno di andare dallo psicologo, non ho alcun problema. Io sono una persona che prega e che ha smesso di bere grazie alla preghiera” ha spiegato la più famosa. Sabina ha ribadito che la sorella doveva restare nella casa, che deve trovarsi un compagno perché non è normale vivere con 7 cani come fa lei. Ha lasciato capire che Flavia Vento dorme con tutti e 7 i cani. Inoltre, il motivo per cui non è mai andata a trovarla da quando vive nella nuova casa a Roma è perché è troppo disordinata e non le piace vedere come si comporta con i cani.

Flavia la colpevolizza invece di non averla aiutata con i cani, non l’hanno fatto nemmeno i suoi genitori, e uno dei suoi animali ha 16 anni e sta male. Sta bene invece Flavia, non ha bisogno di nessun aiuto, ha ribadito che si è sempre mantenuta da sola ma è dispiaciuta perché sua sorella per le vacanze al mare non ha avuto problemi ad andare nella casa che aveva affittato a Sabaudia.