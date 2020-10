Parla la ex del compagno di Maria Teresa Ruta: “Mi ha tradito con lei, nostro figlio nato dopo anni d’amore”

La puntata di Domenica Live di oggi 25 ottobre 2020 si è aperta con la testimonianza di Anna, la ex compagna di Roberto, compagno di Maria Teresa Ruta. Nella casa del Grande Fratello VIP 5, la Ruta ha parlato di questa persona ed è per questo motivo che Anna ha scritto la lettera a Barbara d’urso, chiedendo di avere modo di dire la sua, raccontando la verità su come sono andate davvero le cose. “Io sono una persona semplice, sono la mamma del figlio di Roberto, il compagno di Maria Teresa Ruta” ha detto la donna, accusando Maria Teresa Ruta di averle mancato di rispetto. “Si è permetta di parlare della storia di una sera, invece noi siamo stati insieme per 10 anni e ho tante prove per dimostrarlo, oggi ne parlo con dolore per il modo squallido in cui mi ha lasciato, a mia insaputa iniziando a vedere Maria Teresa” ha raccontato Anna. La signora spiega che per anni non ha detto nulla ma adesso, sentendo le parole di Maria Teresa in casa, vuole dire la sua perchè non ha nessuna intenzione di infangare il suo nome e la sua famiglia.

A DOMENICA LIVE PARLA LA EX COMPAGNA DI ROBERTO, ATTUALE COMPAGNO DI MARIA TERESA RUTA

La Ruta in casa, parlando con le sue amiche, ha raccontato che Roberto non aveva promesso nulla a questa donna, che è stata una storia di poco conto. “Io non lo so se glielo ha detto lui ma io posso dire che quando Roberto ha conosciuto Maria Teresa, noi stavamo insieme da 10 anni” ha detto Anna. Per dimostrare che la storia è realmente durata così tanto tempo, la signora ha portato a Barbara d’Urso tutte le lettere che si sono scritti in questi anni. “Nostro figlio è nato dopo quattro anni di relazione, non è nato dopo una notte avventurosa” ha raccontato Anna.

Maria Teresa in casa, parlando con Stefania Orlando, aveva spiegato che Roberto era libero quando lei lo ha conosciuto, che questa donna, la madre di suo figlio non rappresentava nulla.

La signora ricorda anche come si sono conosciuti Roberto e Maria Teresa, in occasione di un programma che lei aveva presentato. “Io mi fidavo tantissimo, mi disse che aveva trovato un lavoro a Milano e che doveva andare, io ci credevo. Mi fidavo, mi telefonava sempre. Io continuavo a stare a casa del fratello. Era il mese di agosto quando mi ha chiamato per dirmi che aspettava delle persone…Dopo una mezz’ora che mi ha detto per dirmi che mi amava io telefonai e mi rispose lei, io non sapevo che era Maria Teresa. Io dissi che ero la moglie e lei mi disse che avevo sbagliato numero” ha continuato Anna a raccontare. Quando poi ha scoperto che aveva un’altra donna, Anna è stata così male da dover andare in ospedale. Roberto parlò di un’altra donna con la cognata ma non aveva trovato il coraggio di dire tutto alla madre di suo figlio.

Da questo momento in poi Anna inizia a stare male, così tanto da non volere neppure che Roberto vedesse suo figlio. Nonostante tutto l’uom continuò a stare a Milano, tornando solo una volta al mese a Napoli per vedere suo figlio.

Maria Teresa Ruta dopo aver ricevuto la lettera di Roberto in diretta al GF VIP 5 aveva detto che il suo compagno non ama il mondo della tv e non ama apparire. Probabilmente non apprezzerà neppure quello che sta succedendo adesso, perchè sicuramente lunedì sera anche nella casa del Grande Fratello VIP si parlerà di questa storia.