Valentino Picone positivo al test rapido assente da Striscia la notizia: Militello al suo posto

Dopo il primo caso di covid 19 in casa Striscia la notizia, con la positività del patron Antonio Ricci, potrebbe arrivare nelle prossime ore la conferma di un altro protagonista positivo. La notizia arriva direttamente dai social di Striscia la notizia. Nella puntata in onda oggi 26 ottobre 2020 non ci sarà infatti Valentino Picone. Il conduttore, che affianca Ficarra, è risultato positivo al test rapido per questo motivo, in attesa dei risultati del tampone, guarderà il programma da casa. Al posto di Picone, dietro il bancone di Striscia la notizia, ci sarà per la prima volta Cristiano Militello, promosso per l’occasione!

I conduttori di Mediaset, come saprete, vengono sottoposti a controllo ogni giorno. Test rapidi che vanno poi approfonditi, nel caso in cui si trovi una positività. Era successo anche ad Alessia Marcuzzi, una decina di giorni fa, ed è successo oggi a Picone, che quindi resta a casa in attesa di avere i risultati definitivi. E’ chiaro che qualora risultasse positivo, si dovrà poi cercare di capire cosa fare visto che il suo collega e amico Ficarra, è sempre insieme a lui, come anche altri colleghi che lavorano appunto a Striscia la notizia. Mediaset ha un suo protocollo che in tutta sincerità non abbiamo ancora ben interpretato. In linea teoria infatti, anche Ficarra in attesa del tampone, dovrebbe rispettare la quarantena. Ma come è successo anche per Le iene, evidentemente in Mediaset si fa affidamento a questi test rapidi per continuare a mandare avanti i programmi e le produzioni. In ogni caso il nostro augurio è che si possa trattare di un falso negativo, come è successo per la Marcuzzi.

VALENTINO PICONE POSITIVO AL TEST SIEROLOGICO RESTA IN ATTESA DEL TAMPONE

Dai social di Striscia la notizia il messaggio:

Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale

In bocca al lupo a Cristiano Militello per questa sua prima volta alla conduzione del programma di Canale 5.