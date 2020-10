Eleonora Daniele svezza Carlotta e per lei c’è la torta di Antonella Clerici (Foto)

La piccola Carlotta oggi inizia lo svezzamento, è la figlia di Eleonora Daniele e con tutta la dolcezza possibile la conduttrice ha confidato ad Antonella Clerici cosa l’attendeva oggi tornando a casa (foto). Una staffetta tra colleghe ed è la Daniele in questi giorni a passare la linea alla Clerici ma oggi si sono ritrovate l’una nello studio dell’altra, prima Antonella in collegamento con Storie Italiane per prendere la linea e poi Eleonora ospite di E’ sempre mezzogiorno. Due bionde che il pubblico ama ma il nuovo programma del mezzogiorno sembra un po’ in difficoltà con gli ascolti. Non sarà andata male di certo quando si sono ritrovate insieme a parlare di figlie e pappe. Un giorno importante per mamma Eleonora e chissà come sarà andata la prima pappa di oggi di Carlotta che ha già 5 mesi.

ELEONORA DANIELE: “SONO FELICE”

Appare diversa la conduttrice di Storie Italiane, dal suo ritorno dopo la nascita della figlia qualcosa è ovvio sia cambiato: “E’ che sono felice e la felicità fa esprimere gioia e cose belle e sono che probabilmente si vedono anche dall’aspetto fisico”.

Il collegamento continua mentre la Zia Cri prepara la torta ai cachi, un frutto che Eleonora adora perché le ricorda il passato. La preparerà anche lei questa torta con la base di pasta frolla, è una gran golosa, mangia di tutto ma è brava soprattutto nel preparare i risotti.

Anche Antonella Clerici racconta di sua figlia, sono chiacchiere tra colleghe che si ritrovano in cucina mentre preparano il pranzo, una torta. Maelle è diventata ancora più brava in cucina e ogni sera fa trovare la cena pronta alla sua mamma, che questa volta non ha niente da rimproverarle.

Anche domani ritroveremo Antonella Clerici nell’ultimo minuto di Storie italiane, chissà se così il programma potrà contare su un numero più alto di telespettatori.