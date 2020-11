Benedetta Rossi, dai momenti di fragilità alla forza di non cambiare mai

Deliziosa ospite di Da noi a ruota libera Benedetta Rossi non poteva non regalare una sua ricetta dolce ma soprattutto ha parlato della sua vita oggi. Come è cambiata Benedetta Rossi con il successo raggiunto grazie ai social e poi ai suoi libri di ricette, ai programmi tv. “In realtà la mia vita non è cambiata molto ma ho capito che mi devo mettere ancora di più a disposizione delle persone che mi seguono”. Benedetta Rossi ha letto i messaggi che le arrivavano di continuo durante il lockdown, messaggi da parte di tutti. “Io sono una che ascolta molto ma in quel periodo l’ho fatto di più”. C’è stato anche un momento di fragilità per Benedetta Rossi, un momento molto personale, la morte del suo cane Nuvola. “Ho voluto farmi vedere anche in quel momento di dolore, di tristezza e ho sentito un abbraccio fortissimo. Noi comunichiamo con questi mezzi, cellulari, tablet, computer, ma dietro quello schermetto lì ci sono le persone e sentirti rassicurata, sentire la vicinanza di chi ti racconta la loro storia è come sentirsi avvolta”.

BENEDETTA ROSSI A DA NOI A RUOTA LIBERA

Sono arrivate foto, ritratti, bellissime parole, tanti regali da parte dei fan di Benedetta Rossi. “In tanti mi hanno aiutato e adesso se posso aiuterò io loro”. Tra i tanti follower di Benedetta Rossi ci sono anche gli haters: “In realtà non ne abbiamo tantissimi ma quando arrivano e scrivono cose cattive non mi toccano tanto. Sono persone che hanno bisogno di attenzioni, che hanno già problemi loro. Forse è la mia forza quella di non essermi mai fatta cambiare da quello che sta succedendo intorno a me e si rafforza ancora di più questa cosa quando le signore mi dicono di non cambiare e se me lo dicono loro va benissimo tutto. Mi faccio vedere senza filtri, dico sempre che quando un personaggio si presenta in modo sempre patinato prima o poi arriverà il mal di testa e non riuscirà a mostrarsi sempre così”.

C’è chi le vorrebbe togliere l’accento marchigiano ma non ci pensa davvero. Sa quali sono le cose per lei importanti, questo successo non la cambia e commenta che forse è perché tutto è arrivato in un’età adulta quando aveva già i piedi ben piantati in terra. Rotoli soffici di pan brioche ripieni di arancia, è la ricetta che anticipa, che presto condividerà anche se è già nel suo libro.