Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione per la prima volta a Verissimo dopo l’amore a U&D

Saranno sicuramente felicissimi di questa notizia i tantissimi fan che da tempo sperano di ascoltare in tv i due ex protagonisti di Uomini e Donne. per la prima volta a Verissimo, nella puntata in onda il 14 novembre 2020, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli saranno per la prima volta ospiti del programma condotto da Silvia Toffanin. Una coppia conosciuta soprattutto dal pubblico di Uomini e Donne. E’ nello studio di Maria de Filippi infatti che Andrea è sbarcato come tronista, alla sua seconda occasione, e lì ha trovato l’amore. Un passato nella casa del Grande Fratello per il bel bolognese che arrivato a Uomini e Donne, ha trovato in Arianna la donna della sua vita. Oggi i due convivono e stanno benissimo insieme, innamorati come il primo giorno. Lo raccontano sui social, timidamente, questo amore. Senza esporsi troppo ma con la consapevolezza di piacere così tanto a chi ha seguito questa storia d’amore da voler condividere un pezzetto della loro vita. E lo faranno anche sabato, nella puntata di Verissimo della quale saranno ospiti.

ANDREA CERIOLI E ARIANNA CIRRINCIONE OSPITI DI VERISSIMO

Prima Uomini e Donne come corteggiatore, poi tronista senza scelta, poi Temptation Island come tentatore. Di certo Andrea deve tanto a Maria che ha creduto in lui dandogli anche la tanto desiderata poltrona rossa. E lui su quella poltrona si è seduto con un solo scopo: quello di trovare la donna della sua vita. Per questo motivo quando ha capito che Arianna, che aveva saputo gestire le sue fragilità e scoprire ogni sua debolezza, era la persona che avrebbe potuto amare fuori, senza telecamere, ha deciso di rinunciare alla scelta eclatante e ha portato via la bellissima Cirrincione senza pensarci due volte. Al contrario di quello che aveva fatto alla sua prima volta da tronista, quando aveva lasciato senza scegliere e poi aveva iniziato a frequentare Valentina Rapisarda, una delle sue corteggiatrici, a programma finito, questa volta con la sua Arianna ha davvero trovato la persona giusta.

Due anni d’amore quelli che Andrea e Arianna festeggiano nel 2020 e lo fanno con queste intervista a Verissimo, dove parleranno di questa grande grande storia d’amore nata in tv!