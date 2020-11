A Uomini e Donne tornano alcune restrizioni. Il 12 novembre è record di ascolti

Non sappiamo cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne che tra l’altro dovrebbero essere registrate questo fine settimana, per via delle restrizioni sempre più severe che ci saranno in Italia e che ci sono. Al momento quasi tutti i protagonisti del programma di Canale 5 possono facilmente lasciare le loro città per raggiungere Roma, lo abbiamo capito anche dalle ultime registrazioni che sono state fatte settimana scorsa, quando già c’erano zone rosse e arancioni nel nostro paese. I protagonisti di Uomini e Donne del resto si muovono per motivi lavorativi, immaginiamo, e quindi hanno tutti i documenti in regola per raggiungere gli studi Elios. Ecco, forse qualcuno, con un po’ di buon senso, potrebbe evitare di viaggiare visto quello che sta accadendo in Italia, ci riferiamo in particolare a chi ha una certa età ma tant’è…Gemma Galgani ad esempio, che al momento è una delle persone più anziane protagoniste di Uomini e Donne, già da aprile vive a Roma, ha lasciato la sua Torino per essere protagonista del programma di Canale 5 senza sforzi e senza doversi muovere su e giù per l’Italia…In ogni caso è bene ricordare che nei programmi di Maria de Filippi si seguono dei protocolli molto rigidi e ci sono perenni controlli.

Non a caso, ieri Tina Cipollari, come si è visto, è rimasta a casa in attesa di sapere l’esito del tampone, fatto dopo esser entrata in contatto con una persona positiva. Rispetto all’inizio però, qualcosa anche nel mondo di Uomini e Donne è cambiato.

UOMINI E DONNE AL TEMPO DEL COVID 19: I CAMBIAMENTI

–Non ci sono più le mascherine trasparenti che avevamo visto all’inizio, si è capito infatti che non erano molto efficaci

–Non ci si può baciare, almeno nelle esterne. Per cui i protagonisti del trono classico non lo fanno, mentre gli over, che sono liberi di gestire la loro vita come meglio credono, fuori dallo studio possono fare tutto ciò che vogliono ( e questo permettete di farlo notare, è leggermente incoerente)

–Non si può più ballare in studio vicini. Sono tornati i cerchi a terra per cui si devono mantenere le distanze

–Si cerca di usare il più possibile la mascherina e gli igienizzati. Ricordiamo in ogni caso che i protagonisti di Uomini e Donne si sottopongono a test prima di entrare e fanno dei controlli regolari

UOMINI E DONNE DA RECORD DI ASCOLTI: 3 MILIONI GARANTITI

Questo format scelto da Maria de Filippi ha fatto si che dal lunedì al venerdì gli ascolti fossero costanti, senza picchi per l’over e crolli per i giovani. E in particolare nella puntata in onda il 12 novembre 2020 è arrivato il primo risultato da record della stagione con 3,1 milioni di spettatori ( con il 22,7% di share). Numeri dei quali Canale 5 ha bisogno più che mai. Ed è per questo che senza neppure indugiare, è chiaro a tutti che il programma dovrà andare in onda, con il massimo dello sforzo da parte di tutti sempre garantendo altrettanta sicurezza ai protagonisti.