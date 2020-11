Tina Cipollari in isolamento fiduciario: Maria de Filippi si complimenta con lei

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi 12 novembre 2020 è iniziata con una novità. Non ci sono Tina e Gianni seduti al centro dello studio ma solo Sperti. Per chi ha letto le anticipazioni relative al programma di Canale 5, non ci sono state sorprese. Sapevano infatti da due settimane che Tina sarebbe stata assente a causa del covid 19. E infatti in apertura di puntata Tina spiega i motivi per i quali ha preferito non essere presente nello studio di Canale 5. “Ho saputo di esser entrata in contatto una settimana fa con una persona poi risultata positiva e allora ho deciso di isolarmi e quindi di non venire neppure in studio nel rispetto di tutti” ha detto Tina Cipollari spiegando quindi di aver scelto da sola come comportarsi. “Ho fatto il tampone e sono in attesa del risultato” ha detto l’opinionista di Uomini e Donne. Vi ricordiamo che questa registrazione risale ai primi di novembre, sono passati quindi una decina di giorni da quando la Cipollari aveva deciso di mettersi in auto isolamento.

TINA CIPOLLARI IN ISOLAMENTO: I COMPLIMENTI DI MARIA DE FILIPPI

La conduttrice quindi coglie l’occasione per fare i complimenti a Tina, dicendo che questo atteggiamento dovrebbero averlo tutte le persone che sanno di essere entrare in contatto con una persona positiva. “Brava Tina hai fatto bene, hai fatto quello che si deve fare” ha detto la Cipollari.

La conduttrice ha chiesto alla Cipollari come stesse. “Io sto benissimo non ho nulla, non ho dolori, non ho mal di gola nessun sintomo. Ma non ho ancora la risposta del tampone. Io spero che sia negativo e poi potrò tornare lì con voi. Adesso esco dal bancone in attesa di ricevere il risultato” ha commentato sorridendo Tina.

Risate in studio per il modo di usare il cellulare di Tina che continuava a tenerlo in mano! “Mi sono messa apposta qui con dietro il mio quadro” ha commentato Tina che non ha perso il suo spirito!