Tina Cipollari salta Uomini e Donne: è in quarantena ma in qualche modo ci sarà

Sono state registrate questo fine settimana le nuove puntate di Uomini e Donne e come sempre arrivano le anticipazioni delle talpe del Vicolo delle news che raccontano quanto accaduto in studio. La notizia che sta facendo il giro dei social in queste ore vede protagonista Tina Cipollari e non per una lite con Gemma. Pare infatti che nelle puntate che vedremo probabilmente tra dieci giorni, Tina non sarà fisicamente presente in studio. Anche a Uomini e Donne arriva il maledetto covid 19. Tina sarebbe in quarantena, come hanno raccontato le ragazze che hanno scovato le anticipazioni delle ultime puntate del programma di Canale 5. La Cipollari, lo diciamo subito, sta bene, tanto che sarà presente in qualche modo in puntata. Lo farà, pare, con un collegamento Skype.

La Cipollari, stando a quanto si legge sul sito del Vicolo delle news, sarebbe in quarantena fiduciaria in quanto, sarebbe venuta a contatto, con una persona risultata positiva. In queste settimane è successo molte volte, pensiamo a Bianca Guaccero, che ha dovuto rinunciare alla conduzione di Detto Fatto, o anche a Lilli Gruber che ha condotto il programma da casa sua, anche lei infatti era stata vicino a una persona risultata positiva.

A UOMINI E DONNE TINA CIPOLLARI ASSENTE DALLO STUDIO

Si precisa quindi che non è stata Tina Cipollari a contrarre il virus e che sta bene; speriamo che l’essere stata vicino a una persona positiva, non provocherò altre conseguenze per l’opinionista di Canale 5.

Uomini e Donne tra l’altro, è uno dei pochi programmi ad andare in onda in modo abbastanza regolare anche se, con il nuovo DPCM, anche per Maria de Filippi e il programma, potrebbe cambiare qualcosa. Qualora infatti vengano sconsigliati gli spostamenti tra regione, in particolare anche a persone di una certa età, forse la produzione dovrebbe rivedere anche alcune cose, nonostante gli spostamenti dei protagonisti del programma siano considerati lavorativi.

Ricordiamo che tutti i protagonisti di Uomini e Donne vengono regolarmente tamponati e sottoposti ai test oltre che seguire tutte le regole del protocollo. Ma purtroppo la situazione in Italia peggiora di giorno in giorno e forse a breve si dovrà rinunciare a qualcosa.