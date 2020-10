Bianca Guaccero in isolamento fiduciario: salta Detto Fatto ma chiama in diretta

Una puntata parecchio anomala quella di Detto Fatto in onda il 29 ottobre 2020. Intanto per l’inizio, l’orario è infatti cambiato ancora una volta: si va in onda alla 15,30 con circa una mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia. Ma non solo: il pubblico che sta seguendo il programma di Rai 2, sta sicuramente notando la grande assenza di Bianca Gauccero. La conduttrice non è presente nella puntata di oggi. E’ infatti in isolamento fiduciario. La trasmissione quindi è stata affidata alla squadra di Detto Fatto che sta gestendo senza Bianca, visto che il programma è in diretta, il tutto. E proprio a inizio puntata la Guaccero ha voluto fare il suo in bocca al lupo ai suoi compagni di viaggio che hanno preso il suo posto oggi.

Dopo solo tre puntate i primi problemi per la conduttrice che al telefono spiega che cosa sta succedendo.

BIANCA GUACCERO SALTA DETTO FATTO: E’ IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Con l’energia e la grinta che la contraddistingue, Bianca ha deciso di telefonare ai suoi compagni di avventura per fare un grande in bocca al lupo. “Io vi guardo da casa” ha detto Bianca Guaccero che è entrata in contatto diretto con una persona positiva. “Per il momento posso dirvi che ho già fatto un tampone e sono risultata negativa ma devo stare ancora in isolamento, ne farò un altro nei prossimi giorni” ha detto Bianca al telefono. “Io vi guardo e alla fine della puntata vi chiamo uno per uno, sono sicura che farete una puntata strepitosa e saprete tenere le redini del programma” ha detto la conduttrice di Rai 2.

Bianca adesso dovrà attendere di fare anche un secondo tampone nei prossimi giorni. Immaginiamo quindi che salterà anche la puntata di Detto Fatto di domani. Ci auguriamo di rivederla in onda il 2 novembre con una nuova puntata in diretta su Rai 2. In bocca al lupo!

E in bocca al lupo anche a Carla, Jonathan e Gambi che stanno gestendo da soli il programma di Rai 2 in diretta, non è semplice.