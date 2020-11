E’ sempre mezzogiorno dice addio ad Alfio e alle nonne sostituiti da altri protagonisti

Cosa è successo ad Alfio e alle nonne di E’ sempre mezzogiorno? Già da un po’ di puntate nonna Amelia non era più presente nella cucina di Antonella Clerici e adesso non ci sono più nemmeno il fattore e nonna Naso. Meglio tenere gli anziani a casa a causa del Covid? La precauzione sarebbe necessaria ma pur non essendoci annunci ufficiali forse c’è anche altro da evidenziare. La prima a lasciare E’ sempre mezzogiorno è stata nonna Amelia che doveva arrivare da Firenze e ha 84 anni; per lei un addio con saluti perché d’accordo con la famiglia questa era la decisione del programma. Volendo commentare non c’è dubbio che tra le due nonne la fiorentina non aggiungeva molto sapore alle puntate. Un po’ più spigliata nonna Naso ma niente di così indispensabile, tutto sembrava sempre un po’ forzato. Che dire poi di Alfio?

ALFIO E LE NONNE FUORI DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

La scorsa settimana Antonella Clerici ha giustificato l’assenza di Alfio, ha parlato di cose da fare per il fattore, lasciando intendere che si fosse magari innamorato. Insomma, tutto restava un po’ nella favola ma il mistero sembra ormai svelato.

Senza aggiungere una parola le nonne e Alfio sembrano ormai fuori da E’ sempre mezzogiorno e la cosa non sembra dispiacere al pubblico. La curiosità è ovvia, c’è chi chiede come stanno i tre forse già ex protagonisti ma gli ultimi ascolti tv sembrano già confermare che Lorenzo Biagiarelli ed Evelina Flachi siano più graditi a tutti. Entrambi erano già parte del cast ma con uno spazio minore; Lorenzo Biagiarelli invece sembra avere ormai preso anche il posto di Alfio tra ricette da scrivere alla lavagna e giochi in cui affianca Antonella Clerici. La dottoressa Evelina Flachi è il volto già noto al pubblico che da sempre segue la Clerici e i suoi consigli sulla nutrizione, il sorriso con cui bacchetta i cuochi ma permette a tutti di lasciarsi andare un po’ a tavola ma con giudizio ci fa sentire tutti un po’ meno in colpa. E’ solo l’inizio dei cambiamenti per E’ sempre mezzogiorno? Al momento tutti approvati.