Flavio Insinna ospite di E’ sempre mezzogiorno e l’allegria raddoppia

Ospite graditissimo di Antonella Clerici oggi Flavio Insinna che confessa che per lui sarebbe sempre mezzogiorno, ha sempre fame. Antonella Clerici invece confessa che non riesce mai a indovinare la parola della ghigliottina. Entrambi i conduttori preferiscono un altro “sport” ed E’ sempre mezzogiorno è il programma perfetto. Insinna sceglie il menù tradizionale ricordando quando si era spensierati. “Io non sono esperto di cucina, sono esperto della fame, ho sempre fame. Per emergenza so aprire il frigo e fare la pasta bianca, se proprio spingo faccio la pasta con il tonno perché c’è anche un ricordo molto bello, la vigilia di Natale. La leggenda narra che come portafortuna anche Marcello Mastroianni voleva la pasta col tonno per la vigilia. Da noi sempre la pasta con il tonno a Roma”. Antonella Clerici che ha vissuto a lungo a Roma lo sa bene e sa cucinare la pasta con il tonno perfetta.

FLAVIO INSINNA GIOCA CON ANTONELLA CLERICI

Spaghetti al tonno e quindi si gioca con il cosa mettere in pentola e in dispensa ed è Flavio Insinna che oggi diventa concorrente. Risate assicurate, lui metterebbe di tutto in pentola ma ci prova a intuire quali sono gli ingredienti giusti.

Aglio o cipolla? Insinna prova a tergiversare: “Ho visto matrimoni finire male per la scelta tra aglio o cipolla!”. Flavio Insinna è in collegamento con E’ sempre mezzogiorno dal suo studio de L’Eredità, chissà come sarebbe un programma condotto da entrambi, ma intanto non si può fare a meno di immaginare che magari oggi in collegamento poteva esserci Fabrizio Frizzi. Un attimo di tristezza a cui il pubblico avrà pensato ma si va avanti e Antonella Clerici e Flavio Insinna hanno il compito di portare un po’ di serenità al pubblico. Con loro due oggi allegria raddoppiata.