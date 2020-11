Telemaco appare per amore di Guenda Goria: il prossimo passo sarà il più romantico? (Foto)

Dopo il GF Vip per Guenda Goria c’è una bella soap ed è Telemaco il vero protagonista maschile che finalmente è apparso in diretta a Live Non è la D’Urso in collegamento da Sharm el Sheikh (foto). Un bel finale o è solo l’inizio per la coppia che al momento è ex coppia? Dal sorriso di entrambi dopo che Barbara D’Urso ha fatto da Cupido immaginiamo che Telemaco tornerà presto in Italia per riconquistare Guenda Goria. “Ero innamorato” ha commentato ieri l’imprenditore lasciando presagire un attacco alla gieffina vip. Ha poi aggiunto che più di tutto a lui ha dato fastidio quel flirt con Massimiliano Morra. Nessuna parola negativa nei confronti di Guenda che non era presente in studio, che non voleva avere un confronto diretto con lui ma intanto gongolava. Telemaco ha raccontato che si sono conosciuti il 17 dicembre dello scorso, che a marzo c’è stato il loro primo bacio, che hanno poi avuto una piccola crisi e hanno iniziato a convivere il 3 giugno. Ha precisato che con la moglie era già finita a ottobre e che Guenda non è per niente responsabile. Non è tutto, c’è anche la difesa dalle accuse di Christian.

TELEMACO TORNERA’ A NUOTO DA GUENDA GORIA?

Christian è un amico di Telemaco, è stato l’imprenditore a presentarlo a lei che credeva avesse bisogno di un ragazzo più giovane di lui. Si è poi pentito, si è innamorato della Goria e poi tutto il resto è già noto, fino al GF Vip, fino a quando è saltato fuori il suo nome. Lui non avrebbe voluto, anche per questo era molto arrabbiato con lei.