A Domenica In Ballando con le Stelle il giorno dopo (Foto)

Il giorno dopo la finale di Ballando con le Stelle a Domenica In si respira un po’ l’aria del dopo festival di Sanremo tra polemiche, vincitori e secondi arrivati (Foto). Nella puntata di oggi di Domenica In ci sono anche i grandi assenti mentre Gilles Rocca e Lucrezia Lando non smettono di sorridere e ringraziare. Sono gli unici in coppia, a casa del vincitore che confessa di non avere dormito nemmeno un attimo e che non lo farà nemmeno dopo il collegamento perché desidera godersi tutto di questa vittoria, ogni istante. Gilles Rocca vuole sognare a occhi aperti e a Mara Venier confida che conosceva Milly Carlucci già prima del famoso siparietto Bugo – Morgan. Non desidera quindi legare il suo esordio nel mondo dello spettacolo a quel momento. Ma ormai nessuno lo ricorda nemmeno più quel momento sul palco: il vincitore di Ballando con le Stelle ha oscurato tutto il resto e tutti gli altri. Paolo Conticini arriva subito dopo, è da solo, la sua maestra questa volta non è con lui. Sorride, ricambia l’affetto che Rocca gli manifesta e ovviamente non ha molto da dire. La più felice tra tutti è Alessandra Mussolini mentre è proprio Selvaggia Lucarelli a storcere ancora il naso.

DOMENICA IN FESTEGGIA BALLANDO CON LE STELLE

Selvaggia Lucarelli non manda ancora giù quel terzo posto della Mussolini e tira fuori una battuta: “Con Mussolini e Peron la democrazia è salva” ma poco c’entra con lo spettacolo. L’assenza sul podio di Daniele Scardina non le piace ma più di tutto è quella coppa a casa di Alessandra che le dà fastidio. Si ritorna sul tesoretto regalato dalla signora Rossella alla Mussolini, un grande errore per lei ma qualcuno ricorda anche che ieri sera Alessandra con Samuel Peron sembrava un’altra ballerina.

Nessuno parla di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; nemmeno una parola sulla coppia che ha fatto sognare fino alla penultima puntata per poi non ricevere nemmeno uno voto di sostegno dalla giuria.