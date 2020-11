Come fare la spesa con i tacchi in modo sexy: il tutorial di Detto Fatto scatena polemiche (VIDEO)

Come fare la spesa con i tacchi in modo sexy? Il tutorial di Detto Fatto, programma Rai condotto da Bianca Guaccero, scatena polemiche all’indomani della sua messa in onda e non potrebbe essere altrimenti. Nessuna donna, probabilmente, sentiva il bisogno di sapere come fare a girare per le corsie di un supermercato con tacchi alti e andamento sensuale e con una bella minigonna. E invece Detto Fatto ha pensato bene di mettere su un tutorial a tratti imbarazzante in cui la pole dancer Emily Angelillo mostra come fare spesa senza perdere la propria femminilità. Ma la domanda che in molti si sono posti è la seguente: era davvero necessario? Davvero in questo così delicato momento, dove si cerca di combattere qualsiasi genere di stereotipo femminile, c’era bisogno di mandare in onda un momento del genere? Vediamo quello che è successo nel dettaglio.



Come fare la spesa con i tacchi in modo sexy: la pole dancer Emily Angelillo lo spiega alle telespettatrici

La padrona di casa Bianca Guaccero fa entrare la pole dancer Emily Angelillo che in abiti succinti – con minigonna, calze a rete e stivaletti con tacco 12 – insegna come fare a essere provocanti anche mentre si spinge il carrello. O mentre ci si allunga verso lo scaffale più alto nel tentativo di prendere l’ultimo cartone di latte rimasto. Sembra uno scherzo e invece è tutto vero. Emily Angelillo dispensa spassionati consigli mettendo in guardia tutte le donne all’ascolto: anche a supermercato non bisogna abbassare la guardia perché è proprio tra una corsia e l’altra si potrebbe rimorchiare!

Comunque il succo del tutorial è questo: per prendere un prodotto troppo in alto non ci si deve arrampicare perché si perderebbe di femminilità, piuttosto si deve considerare una procedura posturale del tutto specifica che consenta di accaparrarsi con classe e sobrietà il prodotto in offerta. “E se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione posso alzare un pochino il ginocchio“, afferma Emily Angelillo con tono serioso.

C’È ANCHE IL SEGUITO: SE DOVESSE CADERVI QUALCOSA pic.twitter.com/NudVVIc5le — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

Insomma consigli spassionati davanti a una Bianca Guaccero a tratti parsa anche in difficoltà e che, per stemprare l’atmosfera, cerca di imitare Emily Angelillo dimostrando (volutamente) invece un lato decisamente più goffo e meno sensuale. Il siparietto si conclude dopo pochi minuti, per la gioia di tutti, probabilmente. Soprattutto di quelle telespettatrici che davanti a questo tutorial inutile e poco gratificante nei confronti del genere femminile sono rimaste allibite.