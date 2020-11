Uomini e Donne cambia jingle e il pubblico va in crisi senza il suo “parapapapara”

Può esserci Uomini e Donne senza il suo storico jingle, quello che tutti quanti canticchiamo quando abbiamo magari voglia di fare una rapida sfilata in casa che possa ricordare le passerelle di tronisti e corteggiatori alla corte di Maria de Filippi? La risposta è semplice: NO. Il jingle parapapapara-parapapapara-pa pa pa, che tanto abbiamo amato in questi anni è l’essenza stessa di Uomini e Donne ed è per questo motivo che da un ieri il pubblico del programma di Canale 5 è entrato in crisi. Il motivetto era già cambiato questa settimana ma pensavamo tutti fosse una cosa momentanea, magari la scelta della redazione per voler enfatizzare la passerella di alcuni protagonisti ( o magari distinguere il trono over dal trono classico). E invece la notizia “drammatica” è che il jingle, almeno per il momento, non risuonerà nelle nostre case. Pare, ma non ci sono certezze in merito, che sia stata una questione di diritti e che per questo motivo, almeno per il momento, ascolteremo altre musichette mentre i protagonisti di Uomini e Donne fanno il giro del mondo per entrare in studio.

Tra l’altro in queste ultime puntate, a causa delle regole sul distanziamento sociale, il jingle è anche più lungo e ascoltare quella strana musichetta che ha preso il posto del nostro amato jingle, è un vero colpo al cuore.

PERCHE’ A UOMINI E DONNE NON C’E’ PIU’ LO STORICO JINGLE?

A tal proposito non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, magari Raffaella Mennoia sempre molto attenta alle richieste del pubblico nelle prossime ore ci dirà per quale motivi ci stanno facendo questa crudeltà. Si dice che sia tutta una questione di diritti che la produzione di Uomini e Donne non abbia trovato il giusto compromesso per rinnovare il jingle ideato dal maestro Agostino Penna.

COME SI INTITOLA LA CANZONE DIVENTATA IL NUOVO JINGLE DI UOMINI E DONNE?

Al momento pare che la redazione e la produzione di Uomini e Donne siano corse ai ripari con una aggiunta post produzione del brano. La canzone scelta è As cool as di Andy L, edita nel 2014 . La canzone è stata inserita in diverse playlist di tappeti musicali del 2018 e del 2020 – e nato da un loop tratto da una piccola sezione di uno dei suoi tanti brani acid jazz.

E voi che ne pensate del nuovo jingle di Uomini e Donne, è la fine di un’era?