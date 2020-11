Giovanni Ciacci positivo al covid 19: Ogni Mattina cambia volto

Giovanni Ciacci è risultato positivo al covid 19. Lo ha annunciato pochi minuti fa dai social, rassicurando anche tutti sulle sue condizioni di salute. Non aveva nessun sintomo e ha scoperto di essere positivo solo grazie ai tamponi di controllo che chi lavora nel mondo della tv deve fare necessariamente con delle cadenze regolari. Ciacci ha quindi voluto informare pubblicamente chi lo segue ma anche tutte le persone che magari per lavoro o meno, sono entrate in contatto con lui in questi ultimi giorni.

GIOVANNI CIACCI POSITIVO AL COVID 19: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL

Giovanni Ciacci come saprete, oltre a essere uno degli opinionisti di punta dei programmi di Barbara d’Urso lavora anche su Tv8 per Ogni Mattina, dove lo vediamo al fianco di Alessio Viola e Adriana Volpe. Ed è proprio il programma di Tv8 che cambierà volto, secondo quelle che sono le indiscrezioni, da lunedì. Infatti, in attesa di tutti i controlli da fare, sia per Alessio Viola che per Adriana Volpe, oltre che per tutte le persone che lavorano al programma mattutino di Tv8, ci sarà una sorta di isolamento fiduciario e questo vuol dire che i due conduttori saranno in diretta si, ma in collegamento da casa. La cosa ormai non stupisce più: è successo a Carlo Conti con Tale e quale show, è successo a Gerry Scotti ma anche a Lilli Gruber, ad esempio, che ha condotto il suo Otto e mezzo da casa.

LE PAROLE DI CIACCI SUI SOCIAL

Ciao amici , ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid . Sto’ bene , ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento . Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare . Io non mollo !

Tra i commenti anche quello di Adriana Volpe: “Per qualunque cosa sai che ci sono” ha scritto la conduttrice di Ogni Mattina sui social.

Un grande in bocca al lupo da parte nostra a Giovanni Ciacci.