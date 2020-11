Palinsesti Gennaio 2021 Canale 5: tutti i titoli del nuovo anno in prime time

Cosa vedremo da gennaio 2021 su Canale 5? Le anticipazioni questa volta sono ufficiali visto che pochi minuti fa Publitalia ha pubblicato i listini della prossima stagione televisiva. Per cui possiamo raccontarvi come sarà la tv del 2012 su Mediaset, in particolare ci concentriamo in questo articolo sulla prima serata di Canale 5. Arrivano le conferme, come C’è posta per te e il Grande Fratello VIP 5 ma anche le novità, come ad esempio Daydreamer che torna in prima serata dopo l’esperimento di questo autunno. Confermate anche le voci che volevano Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei famosi 2021. Il reality andrà in onda in primavera alla fine del Grande Fratello VIP 5 sempre al lunedì sera quindi.

Ma vediamo nel dettaglio quella che sarà la programmazione giorno per giorno da gennaio 2021.

PALINSESTI CANALE 5: TUTTI I TITOLI DELLA PRIMA SERATA

Tra fiction e nuove proposte, reality e calcio, Mediaset si prepara pe runa nuova stagione televisiva che prenderà il via a gennaio 2021.

AL LUNEDI’ SERA I REALITY SU CANALE 5

Per il lunedì Mediaset punta ancora una volta sui reality: vedremo il Grande Fratello VIP 5 fino a febbraio; a seguire vedremo l’Isola dei famosi 2021 con Ilary Blasi.

AL MARTEDI’ SERA IL CALCIO E DOCUMENTARI

Il martedì sera vedremo la Champions League e quando non ci sarà lo sport vedremo sei puntate de La Grande Bellezza con Cesare Bocci che torna dopo lo speciale visto la passata stagione dedicato al Vaticano. Saranno sei le serate in compagnia dell’attore.

AL MERCOLEDI’ SERA LA FICTION

Il mercoledì sera vedremo L’amore strappato con Sabrina Ferilli, a seguire andrà in onda Made in Sud già on line da tempo su Amazon Prime Video ( la messa in onda era prevista per il 2020 ma è poi saltata). Vedremo anche Fratelli Caputo a seguire.

AL GIOVEDI’ SERA DAYDREAMER RIPROMOSSO IN PRIMA SERATA

Promossa di nuovo in prime time la serie turca DayDreamer che terrà compagnia al pubblico al giovedì sera. Mossa che ci lascia leggermente perplessi visto che gli ascolti già alla domenica non sono più quelli di questa estate.

AL VENERDI’ SERA IL RITORNO DI SCHERZI A PARTE

Si punta sulla risata per il venerdì sera: torna infatti Scherzi a parte, da capire se gli scherzi sono stati già realizzati perchè in era covid tutto è più complicato.

SABATO SERA SPAZIO A MARIA CON C’E’ POSTA PER TE

Regina indiscussa del sabato sera è Maria de Filippi che torna in onda teoricamente dal 9 gennaio 2020 con C’è Posta per te al sabato sera. Le puntate come sempre sono state già registrate.

LIVED-NON E’ LA D’URSO PER LA DOMENICA SERA

E alla domenica sera appuntamento confermato per tutto l’inverno e la primavera con Live-Non è la d’Urso in prime time su Canale 5.