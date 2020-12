Ficarra e Picone dicono addio a Striscia la notizia dopo 15 anni e 17 edizioni

Sono amatissimi dal pubblico di Canale 5, sono una delle coppie migliori viste alla conduzione di Striscia la notizia , sono Ficarra e Picone chiaramente! I due attori siciliani nella puntata di Striscia la notizia in onda il 30 novembre 2020, hanno annunciato che questa sarà l’ultima settimana dietro al bancone del Tg satirico. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nessuno infatti se lo aspettava. Ed è ancora ignoto il motivo che ha portato Ficarra e Picone a prendere questa decisione, forse alla fine della loro avventura a Striscia la notizia avranno anche modo di raccontare perchè, dicono addio al programma.

Hanno deciso di comunicarlo direttamente dal bancone di Striscia. Non c’era stata nessuna indiscrezione in merito, avevano tenuto la notizia ben riservata. Ed è per questo che quando ieri hanno comunicato la decisione, tutto il pubblico è rimasto quasi interdetto di fronte alla scelta di lasciare Striscia.

FICARRA E PICONE LASCIANO STRISCIA LA NOTIZIA DOPO 17 EDIZIONI

Le parole dei due conduttori nel corso della puntata di Striscia la notizia in onda il 30 novembre 2020:

Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però – dobbiamo annunciarvi – sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile.

ha dichiarato Salvatore Ficarra durante la diretta. Poi, assieme al collega Valentino Picone, il comico ha aggiunto:

Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto facendoci sentire parte di sé. Quindi la regia (…), lo studio, i cameramen, le nostre truccatrici, le veline. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato eccome, non escludiamo che prima o poi si possa tornare ma al momento passiamo il testimone.

Difficile davvero comprendere i motivi che hanno portato il duo a prendere questa decisione proprio in un momento in cui tra l’altro, gli ascolti di Striscia la notizia sono ottimi, con una distanza risicata da Rai 1. Forse Ficarra e Picone non riescono più a trattenere delle considerazioni sui programmi in onda sulla stessa rete in cui conducono Striscia la notizia? Pochi giorni fa si erano lasciati andare a delle considerazioni sul Grande Fratello VIP 5 ritenuto una delle tragedie di questo 2020. Saranno state queste parole anche ad accelerare la decisione dei due attori siciliani che magari si sono resi conto che quello non è più il posto giusto per loro?