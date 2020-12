Francesco Rutelli con le lacrime agli occhi per i figli adottati (Foto)

E’ una puntata piena di emozioni per Oggi è un altro giorno e Francesco Rutelli si commuove più di tutti parlando dei suoi figli, raccontando il momento in cui sono arrivati nella sua vita (Foto). Cinque figli e ben quattro sono adottivi. Era già nato Giorgio quando Francesco Rutelli e Barbara Palombelli dopo un po’ di attesa hanno deciso di fare domanda per l’adozione. E’ arrivato così Francisco e c’è il primo momento di emozione per l’ex sindaco di Roma. Ricorda che sono andati ad accoglierlo all’aeroporto e suo figlio aveva solo 5 anni, si è presentato con un fiore in mano, era per la sua mamma. Hanno pianto in quel momento proprio come Rutelli fa oggi in tv.

FRANCESCO RUTELLI E L’INCONTRO CON MADRE TERESA

“Ci sono tanti problemi e tante questioni da affrontare sapendo anche che quando non ci saremo più ci deve essere una solidità affidata alle persone” Rutelli si riferisce ai suoi figli, alla famiglia che ovviamene deve affrontare tanti problemi ma insieme si risolvono. Pensa anche al futuro dei suoi figli, a quando lui e Barbara non ci saranno più. Ricorda poi come sono arrivate Serena e Monica nella famiglia.

“Sono arrivate ma era un processo di sostegno e di affiancamento, non pensavamo di adottarle ma poi è successo qualcosa di vero e strepitoso”. Racconta che con tutta la famiglia andò a trovare Madre Teresa, in veste di sindaco ma con la Palombelli e i figli. Li guardò dicendo che non avevano mica finito, si riferiva ai figli, ne avrebbero avuti altri. Pensarono che fosse solo una gentilezza ma poi alla Palombelli arrivò la telefonata di un amico che chiedeva aiuto per due ragazze che avevano tanti problemi. Doveva essere un sostegno a distanza ma poi c’è stato l’affidamento e l’adozione: “Sono diventate le nostre figlie”.

Si commuove per la seconda volta Francesco Rutelli che confessa non era d’accordo che Serena entrasse nella casa del Grande Fratello. Arriva il suo messaggio ed è di amore nei confronti del suo papà. “Lei è stata tosta nella casa, aveva le idee molto chiare sul come reagire con una persona che si è fatta viva con lei dopo 25 anni” è il riferimento alla madre biologica di Serena che si è fatta viva solo quando la figlia era in tv, famosa.