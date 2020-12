Marco Carta pronto a sposare il suo Sirio: l’annuncio a Verissimo

E’ raggiante Marco Carta nello studio di Canale 5 ospite di Verissimo. Vedremo la sua intervista il 5 dicembre 2020: il cantante dopo aver sconfitto il covid 19 torna a sorridere. Il suo anno è stato ricco di ostacoli e anche di grandi dolori, come quello della morte della sua nonna ma spera che il nuovo anno possa portare grandi soddisfazioni. Tra queste anche quelle lavorative e forse anche per questo di dice pronto per tornare sul palco di Sanremo: vorrebbe partecipare al Festival, ci è andato solo una volta e ha vinto, oggi ci tornerebbe con una nuova consapevolezza e tanta voglia di far bene.

Dimenticare tutto quello di brutto il 2020 ha portato e voltare pagina : è questo forse il proposito di fine anno del cantante ex vincitore di Amici.

MARCO CARTA A VERISSIMO PRONTO PER SPOSARE IL SUO SIRIO

Nel salotto di Silvia Toffanin Marco parla della sua vita privata e racconta anche come mai ha scelto di fare coming out in tv, nello studio di Barbara d’Urso. “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete” ha spiegato Marco Carta a Verissimo.

La storia con Sirio per Marco è stata ed è fondamentale tanto che sogna di poterlo sposare il prima possibile: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”. E aggiunge commosso: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia.”

E noi non vediamo l’ora di emozionarci durante l’unione civile che li vedrà diventare una cosa sola.