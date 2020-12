Film di Natale da vedere su Netflix: 5 proposte per il 2020

Avete già iniziato le maratone natalizie con i film di Natale da vedere anche in streaming? Ci viene come sempre in aiuto Netflix che, oltre alle classiche proposte sempre in piattaforma, offre dei nuovi titoli già disponibili da qualche giorno on line. Abbiamo scelto per voi 5 film di Natale da vedere in famiglia con le proposte di Netflix. Vediamo insieme la trama di questi film, ricordandovi anche che oltre alle proposte per il 2020, ci sono anche i grandi classici da rivedere.

Film di Natale da vedere su Netflix: 5 proposte

Abbiamo scelto 5 titoli per i film di Natale da vedere durante le feste di Natale in casa. Non ci sarà modo quest’anno di andare neppure al cinema per i classici cine panettoni, e allora non ci resta che lo streaming.

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) odiano le festività. Perennemente single, si ritrovano seduti al tavolo dei bambini o bloccati in appuntamenti bizzarri. Ma quando questi due sconosciuti si ritrovano a dover affrontare un Natale particolarmente negativo, stringono un patto per essere l’uno “l’holidate” dell’altro per ogni occasione di festa durante tutto l’anno.

2- Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

L’incomparabile avventura musicale e visiva. Jingle Jangle: Un’avventura natalizia è un appuntamento per le feste in famiglia tutto nuovo e pieno di brio. Ambientato nella ridente cittadina di Cobbleton, il film segue il leggendario giocattolaio Jeronicus Jangle e le sue sofisticate e straordinarie creazioni.

3- Nei panni di una principessa ci risiamo

Quando la Duchessa Margaret eredita inaspettatamente il trono di Montenaro e attraversa un periodo difficile con il fidanzato Kevin, tocca alla sua sosia, la Principessa Stacy di Belgravia, far riappacificare i due amanti sfortunati…ma la storia si complica con l’arrivo di un affascinante reale intento a rubare il cuore di Margaret.

4- Natale in città con Dolly Parton

Regina Fuller, una donna ricca e malvagia, ritorna nella sua piccola città d’origine dopo la scomparsa del padre con l’intento di sfrattare tutti e vendere il terreno a un costruttore di centri commerciali – proprio prima di Natale. Nel film ci sono 14 canzoni originali con musica e testo di Dolly Parton.

5-Tutto normale per il prossimo Natale

Dopo una brutta caduta durante la vigilia di Natale, lo scontroso Jorge perde i sensi e si risveglia un anno dopo, senza ricordi dell’anno trascorso. Presto si rende conto che è condannato a svegliarsi alla vigilia di Natale, dovendo fare i conti con ciò che l’altro sé ha fatto negli altri 364 giorni dell’anno.