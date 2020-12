Maria de Filippi e Mara Venier intervista doppia natalizia su Oggi a due regine della tv

Evento davvero eccezionale: una intervista di coppia sulla rivista Oggi. Un gratissimo regalo di certo, per i lettori della rivista diretta da Umberto Brandani. Nel numero in edicola nella settimana di Natale infatti, i lettori e le lettrici della rivista Oggi, potranno leggere una intervista doppia. Protagoniste Maria de Filippi e Mara Venier due regine della nostra televisione. Due amiche, oltre che colleghe. Mara Venier non smette mai di ringraziare Maria per la sua “seconda vita” televisiva, quella arrivata con la partecipazione a Tu si que vales nel ruolo di giudice popolare. Mara Venier è davvero rinata grazie all’appoggio di Maria e non si più fermata, inanellando un successo dopo l’altro.

Mara Venier e Maria de Filippi intervista doppia insieme su Oggi

Si legge su Oggi:

E’ il racconto un’amicizia che azzera reticenze, mascherine e distanziamenti, in nome di una complicità che è palpabile, forte e intensa anche da dietro la cornetta, o l’auricolare: Mara Venier e Maria De Filippi, in doppia live telefonica, sono sorprendenti perché svelano un legame profondo che va ben oltre le loro gigantesche e totemiche identità televisive. Si vogliono un gran bene e il loro affetto è contagioso, ben più di

questo maledetto virus che non le ha fatte incontrare nemmeno per scattare queste foto post-prodotte a distanza….”

Che cosa hanno raccontato Maria e Mara?

“Lei è l’allegria. Positiva, rasserenante. E non fa mai domande banali ma sempre d’istinto” ha detto Maria de Filippi della sua amica Mara Venier. Replica la “zia” d’Italia: “Mi ha aiutata in un momento drammatico. Mamma stava male e io ero a pezzi.”

La de Filippi fa anche una previsione sul futuro lavorativo di Mara: “Non lascerà mai Domenica IN, si diverte troppo”.

Per chi fosse curioso di leggere l’intervista completa in edicola il nuovo numero di Oggi!