Massimo Cannoletta lascia L’eredità, il super campione si congeda: “Vado a fare il presepe”

Ha portato a casa una cifra vicina ai 300 mila euro il super campione Massimo Cannoletta che oggi, si è congedato da L’eredità. Non perchè ha perso, anzi. Anche nella puntata de L’eredità di oggi, 23 dicembre 2020, il super campione del quiz di Rai 1, è arrivato alla fine, ma prima di affrontare la sfida per la ghigliottina ha annunciato la sua decisione. Ha scelto di abbandonare. Ha chiesto la parola a Flavio Insinna e ha salutato tutti: “Flavio, vado a fare il presepe“. Una bella frase per dire che è arrivato il momento di tornare a casa. Come saprete le puntate de L’eredità vengono registrate, per cui immaginiamo che quello che abbiamo visto oggi sia successo qualche giorno fa. Il campione salentino ha quindi deciso di lasciare il gioco, per tornare dalla sua famiglia.

Massimo Cannoletta lascia L’eredità: il campione salentino abbandona

Massimo ha ringraziato tutte le persone che sono state al suo fianco in questa avventura. Un saluto speciale anche per Flavio Insinna al quale ha fatto una richiesta speciale: una stretta di mano e un abbraccio, quando di questo maledetto covid 19 avremo solo un lontano ricordo.

Il conduttore del quiz, commosso ed emozionato anche dalla richiesta, si è detto pronto di abbracciarlo, dargli la mano ma anche offrire un pranzo e una cena, di passare una intera giornata a chiacchierare con lui. Massimo poi ha avuto un pensiero, oltre che per costumisti e persone che lavorano al programma di Rai 1. E poi ha aggiunto: “ vorrei dedicare tutta la mia partecipazione a tutte le persone che sono positive al Covid: mi hanno scritto in tanti. Abbiamo allietato le loro serate con attimi di leggerezza”.

Flavio ha ringraziato il campione ma gli ha anche ricordato che i grandi che passano per L’eredità non vedono dire addio ma solo arrivederci. E commosso ha salutato Massimo: “Non è mai un addio. Hai ragione: finirà tutto. Ora vai, che sennò si complica tutto.“

Massimo Cannoletta, da Acquarica di Lecce, è entrato nel cuore dei telespettatori che ormai da mesi ammirano le sue brillanti prestazioni. Si porta a casa oltre 280 mila euro con la speranza di poter presto riprendere a viaggiare e a lavorare come faceva prima divulgando cultura e bellezza in tutto il mondo.