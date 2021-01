Giovanna Ralli compie 86 anni ma non ha mai avuto una torta e le candeline

Meravigliosa Giovanna Ralli da giovanissima ma ancora oggi che a 86 anni si commuove per la sua prima torta di compleanno (foto). Il 2 gennaio Giovanna ha compiuto gli anni ma non ha festeggiato, non l’ha mai fatto, non ha mai spento le candeline, la sua vita non è stata semplice, non sempre felice, come invece si potrebbe immaginare. E’ una delle attrici italiane più famose, negli anni cinquanta e sessanta la sua carriera era già esplosa. Una famiglia che l’ha amata tanto ma non c’era spazio, non c’era tempo per i compleanni, per festeggiare. A Domenica In Giovanna Ralli racconta che da bambina c’era la guerra, che presto ha iniziato a lavorare e pur felice del suo mondo l’ha fatto sempre. Gli auguri di Mara Venier e dei presenti nello studio di Domenica In la commuovono ma ancora di più quando vede arrivare la torta, tutta per lei.

GIOVANNA RALLI FELICE A DOMENICA IN

E’ stata diretta dai grandi registi, da Mario Monicelli, da Vittorio De Sica, da Ettore Scola, da Roberto Rossellini. Ha recitato con Alberto Sordi, Totò, nino Manfredi, Vittorio Gassmann e tanti altri. Lo racconta con gli occhi luminosi. Così come racconta della sua storia d’amore con Ettore Boschi, il suo grande amore, sposato nel 1977, morto nel 2013.

Una lunga storia d’amore, quasi 40 anni insieme ma oggi a Domenica In c’è lei da festeggiare e Mara Venier lo fa con tutto l’affetto possibile, consapevole dell’importanza di piccoli grandi gesti, oggi più che mai. Due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro, un David di Donatello, più di sessanta pellicole e altri premi e lei con tante storie da raccontare, tanti amici da ricordare, bellissima a 86 anni, oggi felice di festeggiare in televisione la prima volta il suo compleanno. Rimprovera Paolo Fox, l’oroscopo aveva detto che il 2020 sarebbe stato il più bello della sua vita. Auguri Giovanna!