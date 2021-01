Quando ricomincia Uomini e Donne? Maria arriva dopo la Befana

Grandi notizie per i telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi infatti tornerà in onda prima del previsto. Uomini e Donne andrà in onda anche il 7 gennaio 2021 e l’8 gennaio 2021. Il palinsesto di Canale 5 entrerà pian piano nel vivo. E quindi vedremo prima Mattino 5, che riparte già il 4 gennaio. Poi vedremo Uomini e Donne e il day time di Amici che tornano in onda il 7 gennaio. E solo l’11 vedremo anche Pomeriggio 5, che parte più tardi rispetto a tutti gli altri programmi del day time della rete ammiraglia Mediaset.

Nelle puntate di Uomini e Donne in onda nel mese di gennaio 2021 scopriremo come dame e cavalieri hanno trascorso il Natale e vedremo anche le ultime esterne fatte dai tronisti Davide e Sophie prima della scelta.

Uomini e Donne anticipazioni: con chi ha trascorso il Natale Gemma Galgani?

Nelle prime puntate del 2021 vedremo quello che è accaduto prima di Natale ma successivamente scopriremo quello che è successo nelle feste. In particolare vedremo la puntata che è stata registrata il 29 dicembre, puntata durante la quale Gemma Galgani non è sembrata molto soddisfatta delle sue giornate di Festa. La Galgani infatti ha raccontato che sperava di poter passare il Natale a Roma con Maurizio ma che il cavaliere non ha accettato l’invito. Non solo, secondo Gemma, nonostante tutti fossimo in casa a Natale, il suo nuovo amico, non l’avrebbe degnata di molto tempo al telefono. Pare persino che il 26 dicembre, le abbia come chiuso il telefono in faccia per interrompere la conversazione. Tutte queste rivelazioni hanno portato Tina Cipollari a sottolineare il fatto che Maurizio non è realmente interessato a Gemma e che probabilmente potrebbe persino avere un’altra donna.

Maurizio ovviamente ha negato di avere un’altra donna. Tina lo ha invitato a trascorrere il Capodanno insieme a Gemma. La puntata di Uomini e Donne dovrebbe esser registrata oggi per cui attendiamo con ansia di sapere come sono andate le cose.

Nel frattempo possiamo dirvi che nelle puntate di Uomini e Donne di gennaio 2021 rivedremo una delle bellissime coppie nate nel programma. Jara e Nicola hanno una bellissima notizia: aspettano il loro secondo figlio!