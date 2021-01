Che tempo che fa ritorna dopo la pausa natalizia: gli ospiti del 10 gennaio 2021

E’ tempo di tornare in onda per Fabio Fazio. Lo avevamo lasciato alle prese con le interviste in una Italia che si stava preparando per il vaccine day, oggi si procede con numeri ottimi nel nostro paese per quello che riguarda il vaccino, ma purtroppo, i contagi causati dal covid 19, non diminuiscono. Si parlerà inevitabilmente di tutto questo nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi, 10 gennaio 2021 su Canale 5. Si torna in diretta questa sera su rai 3 con tantissimi ospiti, dopo la pausa natalizia, in una serata tra l’altro complicata. Su Rai 1 infatti seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 ( capace di incollare davanti alla tv al debutto oltre 6 milioni di spettatori) e poi su Canale 5 l’intervista in esclusiva a Papa Francesco. Ma Fazio ricomincia con ospiti di altissimo livello.

Vediamo insieme le anticipazioni.

Che tempo che fa 10 gennaio 2021: tutti gli ospiti di oggi

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano ritornano questa sera su rai 3.



Ospiti della puntata: il Ministro della Salute Roberto Speranza; l’Assessore al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti; a tal proposito c’è grande attesa per questa intervista, ci si chiede infatti se Fazio farà all’ex ministro anche delle domande relative alla discussissima serie Netflix Sanpa.

E ancora ci saranno Roberto Burioni, Maria De Filippi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; il giornalista Nello Scavo; torna su Rai 3 anche Giovanna Botteri con le ultime dall’Italia e dalla Cina; i corrispondenti Rai Antonio Di Bella da Washington e Marco Varvello da Londra per fare il punto su quello che succede anche lontano dal nostro paese.



A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Orietta Berti, di ritorno in tv dopo la sua battaglia contro il covid 19, e l’astrologo Paolo Fox; tornano al tavolo anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi.