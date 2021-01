Ascolti tv, Penso che un sogno così fa flop: il GF VIP 5 ne approfitta

Serataccia per Rai 1, ma che il programma di Beppe Fiorello non avrebbe brillato per ascolti, lo si era capito anche dal tenore di commenti lasciati dal pubblico che lo stava seguendo. Penso che un sogno così si ferma a una media vicina ai 2 milioni di spettatori e condanna Rai 1 a una serata di ascolti da dimenticare. Il programma con Beppe Fiorello, che cercava di mescolare spettacolo, teatro, musica ed emozioni di vita vissuta, non ha conquistato il pubblico della rete che per certi versi lo ha ritenuto un tantino pesante. Non possiamo dire che i telespettatori della prima rete Rai, non siano abituati ai grandi show. E questi ascolti dimostrano semplicemente che l’impostazione data a Penso che un sogno così, non sia piaciuta al pubblico. Questa volta non si può puntare il dito contro il livello medio del pubblico a casa, è semplicemente una questione di gusto e la serata evento ha intercettato solo una piccola fetta di intenditori che hanno gradito.

Per il resto il Grande Fratello VIP 5, pur non brillando particolarmente per ascolti, ne approfitta e incassa una bella vittoria. Nella sfida con Rai 1 infatti si porta a 7 punti di share di vantaggio, cose rare per Mediaset.

Ma vediamo i numeri della serata.

Ascolti tv 11 gennaio 2021: flop per Beppe Fiorello

All’attore non sono bastati i grandi nomi, a dimostrazione che gli ospiti non decretano il successo di un programma ma che serve una struttura, delle idee che non piacciano solo a chi lo mette in scena, ma che arrivino anche al pubblico. La Rai comunque potrebbe aver fatto bene a sperimentare ma il risultato, è davvero troppo deludente.

A vincere la serata con il risultato di 3.290.000 e il 19,62% di share è Alfonso Signorini; abbiamo anche perso il conto del numero delle puntate, a 4 mesi dall’inizio del reality. Da notare, nonostante la vittoria, che il GF VIP non decolla. Il suo pubblico resta sempre lo stesso, a prescindere da quello che fanno altrove. Diminuisce, se la proposta delle altre reti è interessante, altrimenti resta praticamente identico.

Davvero maluccio Penso che un sogno così con una media di 2.813.000 e il 12,25%. Vicinissimo tra l’altro Report che, con il 10,2 % di share e 2.596.000 ha rischiato seriamente di diventare la seconda rete più vista della serata.