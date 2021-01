Matilde Brandi lasciata dal compagno dopo 16 anni e due figlie (Foto)

Matilde Brandi domani sarà a Verissimo ma è lei a rivelare le anticipazioni: la storia d’amore con il suo compagno è finita (foto). Un amore che l’aveva già fatta piangere all’interno della casa del GF VIP ma sembrava che tutto potesse tornare bello come un tempo e non solo perché Matilde Brandi e Marco Costantini hanno due figlie. Prima il silenzio e poi le lacrime versate durante il reality show avevano fatto intuire che il loro legame non fosse poi così saldo ma la showgirl sembrava avesse solo bisogno di più attenzioni. Il compagno forse non l’ha capito o forse l’amore era già finito da tempo. Adesso la Brandi è a pezzi, perché è pur sempre un fallimento, ma già dal suo profilo Instagram scrive: “Le storie d’amore spesso finiscono anche se non vorremmo mai! E’ ora di rinascita”. Tutto racchiuso in poche parole ma Matilde ha molto da dire, ne siamo sicuri.

MATILDE BRANDI MAMMA DI DUE GEMELLE – E’ FINITA CON MARCO

Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, è commercialista ed è stato il grande amore della bellissima Matilde Brandi. L’addio era nell’aria, già subito dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip aveva commentato che le figlie sarebbero rimaste con lei. Tutto faceva presagire che nonostante la lontananza a causa del reality di Canale 5 non c’era soluzione, l’amore non reggeva.

Sono stati insieme dal 2004 a forse poco tempo fa. Nel 2006 sono nate le loro figlie, Aurora e Sofia di 14 anni. A loro Matilde Brandi ha dedicato fiera la sua vita. Oggi che ha 51 anni ricomincia di nuovo e a Verissimo si prepara a confessare tutto o forse manterrà il riserbo che ha sempre avuto e promesso al papà delle sue figlie.