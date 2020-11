E’ finita tra Matilde Brandi e il compagno anche per colpa del Grande Fratello Vip? (Foto)

Dalla crisi alla rottura: Matilde Brandi e il suo compagno sono già a questo punto (foto)? La showgirl che è già uscita della casa del Grande Fratello Vip racconta tutto alla rivista Nuovo e parla di difficoltà ma aggiunge anche che le sue figlie resteranno con lei. Che succede nella vita di Matilde Brandi e quanta colpa c’è da attribuire al GF Vip? Sembra che lui non voleva che Matilde partecipasse al reality show di Canale 5; lei ha provato a tenere la sua vita privata fuori dalla Casa ma alla fine qualcosa è saltato fuori. Lei sembrava molto innamorata ma forse questo non basta più e al settimanale lei confida che c’è qualcosa che non funziona.

MATILDE BRANDI: “LUI DICE CHE SONO UNA GRANDE MADRE”

“Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no” ha spiegato la Brandi che già aveva parlato di alti e bassi nel suo rapporto, che nella casa ha spiegato che le mancano tante cose, magari un po’ di affetto in più.

“Le mie figlie resteranno con me” ha aggiunto e questo confermerebbe la rottura ormai vicina.