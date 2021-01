Orietta Berti a Verissimo: “Osvaldo non sta ancora bene”

Nella puntata di Verissimo in onda domani, 16 gennaio 2021, ci sarà una ampia pagina dedicata a due grandi amiche. Parliamo di Orietta Berti e Iva Zanicchi che oltre a essere due stelle della musica italiana, purtroppo nell’ultimo periodo hanno affrontato le stesse sofferenze. Entrambe infatti hanno avuto il covid 19. Sia Orietta che Iva tra l’altro, hanno dovuto aiutare i rispettivi mariti con la malattia. Purtroppo Osvaldo non si è ripreso ( mentre il compagno di Iva sta meglio e domenica sarà a Domenica Live per una intervista con Barbara d’Urso, come rivelato questo pomeriggio dalla conduttrice). La Berti è chiaramente ottimista e serena ma non è facile, anche perchè l’età è quella che è. In ogni caso cerca di pensare al futuro e alle prossime sfide che l’aspettano, visto che il 2021 per lei segnerà anche un momento unico e speciale. La rivedremo infatti a Sanremo, Amadeus ha scelto un suo brano proprio per la gara.

Orietta Berti pronta per Sanremo 2021: le sue emozioni a Verissimo

“Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda” ha detto la cantante nello studio di Silvia Toffanin. La conduttrice ha anche voluto avere delle anticipazioni sul look di Orietta, sempre molto ricercato. La Berti ha rivelato: “Non lo so ancora, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria“.

Orietta Berti ancora preoccupata per Osvaldo

Silvia Toffanin ha chiaramente chiesto anche informazioni sulle condizioni di salute di Osvaldo, marito di Orietta. “Non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”.

Anche da parte nostra un grande augurio per una pronta guarigione.