Mario Draghi al Colle: cambia la programmazione di Rai 1

Una giornata ancora una volta dedicata alla politica. Da quando è iniziata la crisi di Governo, i cambiamenti nei palinsesti sono stati tanti e anche oggi, nel giorno della convocazione di Mario Draghi al Colle, non poteva essere altrimenti. Alle 12 è previsto l’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’uomo che potrebbe accettare di formare un nuovo Governo. Ed è per questo motivo che Rai 1 seguirà con grande attenzione tutti i passaggi di questa giornata, che potrebbe essere davvero decisiva.

Come cambia quindi la programmazione di Rai 1? Vediamo i dettagli.

Mario Draghi al Colle: Speciale Tg1 oggi 4 febbraio 2021

Come avrete visto dalle prime ore di questa giornata concitata, nessun cambiamento iniziale nella programmazione di Rai 1. In onda regolarmente Uno Mattina e anche la prima parte di Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele però terminerà prima. Infatti vedremo dalle 11,30 una edizione speciale del TG1 per seguire gli eventi con l’arrivo di Mario Draghi e l’incontro di Mattarella previsti per le 12 in punto.

Come potrete immaginare quindi non andrà in onda E’ sempre mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici si prende un giorno di pausa, non dispiacerà alla conduttrice che via social ha fatto sapere di essere felice della scelta di Mattarella, nel voler puntare su un uomo come Mario Draghi per il nuovo Governo. Si torna quindi a cucinare domani, oggi speciale TG1 in diretta.

La programmazione della Rete dovrebbe poi proseguire senza cambiamenti. Questo pomeriggio infatti dovrebbero andare in onda Oggi è un altro giorno, Il Paradiso delle signore e poi La vita in diretta ma se ci fossero dei cambiamenti, vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso.

Ricapitolando quindi:

–Storie Italiane in onda solo fino alle 11,30

–E’ sempre mezzogiorno non va in onda

-Alle 11,30 speciale TG1