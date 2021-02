Da Fiorello e Amadeus nuove anticipazioni su Sanremo 2021

Ormai quasi tutto pronto per l’edizione 71 del Festival di Sanremo! Un paio di settimane fa, sembrava che questo Sanremo 2021 non avesse modo di vedere la luce ma invece, si spera davvero che tutto potrà andare bene, anche per portare una ventata di spettacolo e leggerezza nelle case degli italiani. Certo le polemiche non mancheranno, ci sono sempre state, aspettarsi che non ci siano in questo anno dove per ogni cosa si alza un polverone, sarebbe anche chiedere troppo! Amadeus e Fiorello sono prontissimi per Sanremo 2021 e dalla puntata di Che tempo che fa in onda il 21 febbraio 2021, i due protagonisti della kermesse, hanno voluto dare nuove anticipazioni al pubblico Rai.

Loredana Bertè arriva a Sanremo 2021: è la donna della prima puntata insieme a Naomi

“Ho una super sorpresa. Alla prima puntata del Festival ci sarà Loredana Bertè con alcuni dei suoi successi e il suo nuovo singolo ‘Figlia di’. Ci sarà anche Naomi Campbell. Non l’ho ancora incontrata, solo a distanza. Presenterà insieme a me la prima serata. E poi ci sarà il primo quadro di Achille Lauro e Ibrahimovic”. Così il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 insieme a Fiorello.

Un’edizione e prova di covid 19

Sulle misure di sicurezza_ Fiorello: “Io sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare, a parte il tampone, è studiarti 75 pagine di protocollo, io sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film!”.- Amadeus: “Ogni 72 ore facciamo un tampone, io sono già al quarto tampone, solo a Sanremo”.

Sulle polemiche sul Festival_Amadeus: “Non ho mai pensato di creare polemiche, dico delle cose che poi vengono enfatizzate. L’ultima delle polemiche è su Barbara Palombelli, che sarà con noi venerdì sera, Sanremo è di tutti e poi ho pensato ad una donna che ha tante ore di televisione credo che abbia un record di ore” .

Ci saranno i tamponi ma ci sarà anche il metro di distanza tra tutti i partecipanti.

Il direttore artistico in collegamento con Fazio ha commentato: “Sì è giusto, ma tranne i congiunti, per esempio i Coma Cose che sono marito e moglie possono stare vicini. Io e Fiorello che siamo congiunti possiamo stare vicini” . Sanremo 2021 la scaletta delle 5 serate del Festival

Sanremo 2021 che festival sarà

Il commento di Amadeus su questa seconda sua edizione di Sanremo: “Avremo donne diverse ogni sera più altre punteggiature di altre donne che racconteranno cose importanti. Ci sarà Matilda De Angelis, poi Elodie che farà una performance bellissima che sta preparando. Saranno 5 serate di grandissima musica, questa è la certezza che abbiamo. E’ un Sanremo storico, un Sanremo così in 71 anni non si è mai visto e speriamo non si veda mai più”.