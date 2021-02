Barbara d’Urso a tutta Mara Venier a Pomeriggio 5: mostra Domenica IN e si invita in Rai

Non c’è che dire, se Barbara d’Urso vuole lanciare dei messaggi, lo sta facendo nel modo giusto. E’ ancora la padrona di casa di Pomeriggio 5 e si vede. Nella puntata in onda oggi 25 febbraio 2021 infatti, la conduttrice ha deciso di parlare non solo di quanto accaduto a Mara Venier e a suo marito Nicola Carraro ma ha anche mostrato delle immagini di Domenica IN. Un super spottone come solo Maria de Filippi sa fare. Insomma la d’Urso tira le sue bordate, saluta Mare e le fa anche i complimenti per i grandi ascolti della domenica. Del resto a quanto pare, lei il privilegio della domenica di Canale 5 lo sta per perdere ( si dice infatti che il prossimo anno arriverà Elisa Isoardi alla domenica) e allora perchè non ricordare che grande successo Domenica In porta a casa anche grazie all’assurda decisione di Mediaset di spostare e ridimensionare Domenica Live? Non dimentichiamo infatti, che se la d’Urso ha perso il suo predominio alla domenica pomeriggio, è stato anche a causa di chi ha preferito mandare in onda un programma in prime time alla domenica, dai risultati mediocri, e affossare Domenica Live.

Barbara d’Urso si auto invita da Mara Venier a Domenica IN

Sono quindi ben lontani i tempi in cui le due amiche/nemiche oggi di nuovo amiche, si scontravano e si litigavano gli ascolti della domenica. Oggi tra Mara e Barbara è tornato il sereno e le due signore della domenica, sono pronte a seppellire anche televisivamente l’ascia di guerra, pare. Non a caso la d’Urso si è invitata a Domenica IN per fare una intervista con la sua amica Mara e ha invitato anche Mara a rifare una d’Urso intervista come era successo qualche anno fa.

Ciliegina sulla torta anche l’imitazione che viene fatta di Barbara d’Urso in Rai con un altro super spottone al programma di Rai 1. La fake news sulla morte del marito di Mara Venier (che sta benissimo!). E la nostra @carmelitadurso la invita per una d'Urso-intervista top! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/BLmhmK7HjP — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2021

Bhè non sarebbe per nulla male vedere Barbara d’urso di fronte a Mara Venier nel salotto di Domenica IN…