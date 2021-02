Elisa Isoardi al posto di Barbara d’Urso nelle domeniche di Canale 5? L’indiscrezione

A quanto pare è proprio vero che il palinsesto di Mediaset, e in particolare di Canale 5 per la prossima stagione sarà completamente rivoluzionato. Se è vero che Live-Non è la d’Urso chiuderà i battenti con mesi di anticipo rispetto alla passata stagione, sembra essere anche vero che Domenica Live sarà cancellato il prossimo anno. Indiscrezioni queste, che da ore rimbalzano da un sito all’altro. Oggi pomeriggio ad aggiungere un tassello al nuovo puzzle Mediaset per il prossimo anno televisivo, è stato il sito Davide Maggio che ha sganciato una vera e propria bomba. Sembra infatti che Mediaset sappia già su chi puntare per darsi una “ripulita” e cercare una fetta di pubblico diversa da quello abituato a un certo tipo di contenuti. Ed è per questo che si sarebbe deciso di puntare su Elisa Isoardi. Non è un caso se la conduttrice ha prima concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, per la prima volta nella sua lunga carriera, e ha poi accettato di fare anche l’Isola dei famosi. Per la Isoardi l’Isola non è solo un gioco, un momento di avventura ma è l’antipasto. E’ una sorta di “assaggio” di quello che sarà, anche per far conoscere probabilmente, la conduttrice al pubblico di Canale 5.

Elisa Isoardi pronta a conquistare la domenica di Canale 5?

La Isoardi infatti dovrebbe, secondo le indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, arrivare nel pomeriggio della domenica di Canale 5, a partire dalla prossima stagione televisiva. Quasi certamente quindi, al posto di Barbara d’Urso che dovrebbe perdere il suo primato domenicale. Questo anche nell’ottica di un ringiovanimento, visto che la conduttrice prima o poi, dovrà anche cedere il passo alle nuove leve.

Non dimentichiamo che in tutto questo gran parlare, anche la d’Urso in qualche modo ha detto la sua, anche se velatamente, da Pomeriggio 5 ha lasciato intendere che si stiano raccontando solo tante cose non vere, infarcite da tante cattiverie. Ma dove sta la verità? Tra qualche mese scopriremo tutto, per ora, questi movimenti sullo scacchiere, restano tali.

Da non escludere a nostro avviso anche un’altra possibilità: la promozione, se così possiamo definirla, di Federica Panicucci nel pomeriggio di domenica e un posto nel day time, dal lunedì al venerdì per Elisa Isoardi alla mattina.