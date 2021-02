Impazza sui social il tweet di Nicola Zingaretti a favore di Barbara d’urso

“Ditemi che è un fake” si legge sotto il tweet postato pochissimi minuti fa da Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, segretario e leader del PD. Ma al momento possiamo dirvi che il profilo è quello ufficiale, seguito da oltre 500 mila persone su Twitter. Non possiamo però assicurarvi che il tweet che sta impazzando tra un “retweet” e l’altro, sia stata postato proprio da Zingaretti. Poche semplici parole, un messaggio di stima per Barbara d’Urso. Non si capisce il reale motivo di questo messaggio e il perchè Zingaretti dovrebbe mostrare in questo momento il suo appoggio, se così possiamo chiamarlo, e la sua stima verso la conduttrice di Canale 5.

Da Twitter il messaggio di Zingaretti per Barbara d’Urso

Le parole di Zingaretti sui social:

“Barbara d’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso” si legge sul profilo Twitter di Nicola Zingaretti.

Nell’era in cui molto spesso nei profili ufficiali si introducono anche gli hacker, possiamo aspettarci davvero di tutto, persino uno scherzo de Le Iene o qualcosa di simile. Ma non possiamo neppure escludere che Zingaretti abbia voluto manifestare la sua stima alla conduttrice di Canale 5. Da ieri infatti sui social e sui siti dedicati alla tv si parla moltissimo della possibile chiusura di Live-Non è la d’Urso e il fatto che Zingaretti citi proprio il programma di Mediaset, non è casuale.

I commenti sotto questo post sono diversi. C’è anche chi scrive, credendo che si tratti realmente di un messaggio partito da Zingaretti: “il partito democratico è arrivato al capolinea, alla frutta, al dessert, alla fine, al punto di non ritorno. ok.“.

Per la maggior parte delle persone invece, si tratta di qualcosa di fasullo che probabilmente nei prossimi minuti Zingaretti rivelerà! Restiamo collegati per scoprirlo.

AGGIORNAMENTO– Sono passate tre ore dal tweet, la notizia è stata ripresa da tutte le testate italiane. E al momento Zingaretti non ha aggiunto nient’altro a queste parole. Immaginiamo quindi, che la sua sia una presa di posizione a favore della conduttrice, dopo le voci circolate in merito alla chiusura del suo programma.