Barbara d’Urso felice per le sue imitazioni in Rai le manda in onda a Live

Momenti di grande ilarità nella puntata di Domenica IN del 14 febbraio 2021. Mara Venier ha “strappato” per qualche ora, Vincenzo de Lucia a Stefano de Martino che lo ritroverà nella prossima puntata di Stasera tutto è possibile, per regalare anche al suo pubblico una grande imitazione. Sembrano infatti tutti convinti del fatto che De Lucia sia al momento in gradi di portare “in scena” una delle migliori imitazioni di Barbara d’Urso. Ne è felice anche la conduttrice che, dopo aver scambiato messaggi in privato sia con il comico che con Mara Venier, ringraziandoli per quello che avevano fatto nel pomeriggio di domenica, ieri sera a Live-Non è la d’Urso, ha mostrato degli spezzoni di Domenica IN ma anche spezzono di Stasera tutto è possibile.

Del resto se Maria de Filippi può citare continuamente fiction e programmi di Rai 1, perchè la d’Urso non dovrebbe fare lo stesso? E così nel corso della puntata di Live in onda ieri, la d’Urso ha voluto prima mostrare alcuni momenti con l’imitazione fatta da De Lucia e poi ha ringraziato ancora una volta il comico per questa spumeggiante imitazione.

Barbara d’Urso a Live ringrazia per la sua imitazione

E così la conduttrice ha deciso di ringraziare e non solo sui social come avviene spesso in questi casi ma nel suo programma, in prima serata su Canale 5.

Grande Vincenzo, ciao Stefano, ciao Mara. I love you, te l’ho scritto oggi. L’ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi”.

Qui per chi se la fosse persa, l’imitazione di De Lucia a Domenica IN

Da tempo Mara Venier e Barbara d’urso hanno deposto l’ascia di guerra tornando a essere amiche e a quanto pare il rapporto solidale continua! Con il sorriso a quanto pare, si vive meglio.