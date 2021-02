Barbara d’urso arriva su Rai 1 a Domenica In: è show con Vincenzo de Lucia (VIDEO)

L’imitazione di Vincenzo de Lucia colpisce ancora. Nella puntata di Domenica IN di oggi 14 febbraio 2021 infatti, il comico ha portato nello studio di Rai 1 la sua super Barbara d’urso. E ha fatto un certo effetto sentire su Rai 1 le melodie che di solito sono quelle di Canale 5. Tutte le musiche di Live-Non è la d’Urso e Domenica Live sono sbarcate nel pomeriggio di Rai 1 con Mara Venier praticamente piagata in due dalle risate nell’incontrare la sua “acerrima nemica”. In realtà ormai da oltre un anno e mezzo, non c’è nessuna sfida tra le due amiche/nemiche nella domenica pomeriggio, visto che Domenica Live va in onda solo dopo le 17,20 e si sfida quindi contro la Fialdini.

La musica di Live tra l’altro è riecheggiata anche sul finale di Domenica IN, nel bel mezzo del talk su Sanremo ( a pochissimi minuti quindi dall’inizio di Domenica Live abbiamo sentito dirle “ci vediamo su Canale 5”). Un momento per Mara Venier esilarante che non poteva concludersi con una esibizione canora. Le note sono quelle di Dolce Amaro in una nuova versione “dolce Mara”. Tra esclusive, col cuore, interviste choc, luci da montare il siparietto ha regalato grandi risate a Mara, ma anche il pubblico a casa avrà gradito.

Barbara d’Urso arriva su Rai 1 con il bravissimo Vincenzo de Lucia

Vediamo qualche video da Twitter L'imitazione pazzesca di Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara D'Urso. #DomenicaIn pic.twitter.com/ZTRGYmr0V4 — TrashBoy (@Trash___Boy) February 14, 2021 🎶"è #domenicain sulla rai sulla rai…" 🎶

un momento che ci fa @carmelitadurso a #DomenicaIn? Oggi la Queen a reti unificate @domenicalive😂😂😉🤩🤩👑☕☕ #domenicalive pic.twitter.com/werb8hiJ1j— Federico (@Ifederik1) February 14, 2021

“Un saluto a Barbara, ci siamo messaggiate fino a ora, Barbara tutto ok no perchè c’era un patto tra me e Barba” ha detto Mara Venier tra le risate!

Non ci resta adesso che attendere la risposta di Barbara d’Urso via social, avrà gradito questo momento con la sua amica Mara? La conduttrice di solito ama le imitazioni che le vengono fatte e sbarcare nella domenica pomeriggio di Rai 1, non è cosa da tutti…