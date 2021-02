Ela Weber in tv solo per Antonella Clerici, risponde dalla sua cucina (Foto)

Ela Weber è una cara amica di Antonella Clerici ed è solo per questo che ha accettato di collegarsi dalla sua cucina, da casa sua con E’ sempre mezzogiorno (foto). E’ da tanti anni che non vediamo la Weber in tv, anche la Clerici non la incontra da un po’. Sono da sempre amiche, da quando hanno condotto insieme nel 2001 Domenica In. Antonella Clerici ricorda il matrimonio della sua ospite, c’era anche a lei, al mare: “E’ stato bellissimo, meraviglioso”. Ed è con Andrea che Ela Weber ha scelto di cambiare vita, di andare a vivere in campagna, ben prima che lo facesse la Clerici. Ricordano la loro Domenica In con Mara Venier e Carlo Conti. La conduttrice racconta che la Weber portava sempre da mangiare a tutti in camerino e se non poteva cucinare lo comprava. Vive in campagna vicino al lago di Bracciano, ama tanto la cucina, le mancano i ristoranti, il sedersi ed essere coccolata: spera che presto tutto torni come prima.

ELA WEBER IN TV SOLO PER ANTONELLA CLERICI

“Ieri sono stata due ore e mezza in campagna a cavallo nei boschi”. Ha scelto un’altra vita e di fare solo quello che le piace, di tornare in tv solo se lo desidera davvero ma Ela confessa che non tornerebbe e che è in collegamento con E’ sempre mezzogiorno solo perché l’ha chiamata lei.

Antonella ribadisce che chiama solo persone con cui le piace parlare, amici, come se E’ sempre mezzogiorno fosse davvero casa sua.

“Cosa è rimasto della Sellerona di Tira e molla?” le chiede Antonella e la risposta di Ela è tutta da ridere: “Delle foto!”. Non le manca niente del mondo dello spettacolo, della tv. Per le tante batoste prese sia la Clerici che la Weber hanno scelto di fare solo quello che vogliono davvero, non a caso Ela è a casa, felice. “La tv era il mio lavoro e non la mia vita, era il modo per vivere la vita come volevo io. Io voglio essere felice quando faccio una cosa, così riesci a lavorare in modo piacvole senza ombre che ti circondano”.

Ricordano anche un consiglio di Ela che Antonella ha seguito sempre: quello di non mettere più i collant sotto i jeans ma di lasciare il piede nudo.