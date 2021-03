Stivali gialli per Antonella Clerici che sgrida l’Italia (Foto)

La sigla del suo festival di Sanremo, era il 2010, è così che Antonella Clerici inizia la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno (foto). Domani al via Sanremo 2021: “Il mio ormai è un festival che è andato in prescrizione ma Sanremo io l’ho portato sempre nel cuore, Sanremo per me è sempre stato un successo, è la la città del cuore”. Antonella Clerici ripercorre veloce i suoi programmi di successo, non pensa solo al festival che ha condotto quando la sua Maelle era piccolissima ma anche a Sanremo Young. Ha indossato gli stivali gialli e un vestito a fiori, sarà colorato il suo look per tutta la settimana, è il suo omaggio alla città dei fiori ma anche un modo per continuare a portare allegria nelle case degli italiani. Continua a ripeterlo la Clerici, c’è bisogno anche di distrarsi grazie alla tv, è per questo che lei è al comando di E’ sempre mezzogiorno ma ha un rimprovero per tutti.

LE REGIONI TORNANO ARANCIONI E ROSSE E ANTONELLA CLERICI RICHIAMA ALLA RESPONSABILITA’

Antonella Clerici sgrida l’Italia, richiama tutti: “Quando si è gialli e si esce senza responsabilità, invece bisogna stare attenti perché non se ne può più”. Ripete i colori delle varie regioni, vede la fine di questo incubo vicina perché i vaccini esistono ma come tutti non riesce più a sopportare il tornare indietro con le chiusure e le restrizioni. Antonella Clerici richiama tutti, è giusto uscire quando la propria regione è gialla ma tutto va fatto sempre nel modo giusto. Si nota invece un liberi tutti che ogni volta ci fa fare un passo indietro.